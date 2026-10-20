MADRID / NORTE DE ÁFRICA — Los movimientos y misiones logísticas de la Armada española en las islas y peñones de soberanía española situados frente a la costa norte de Marruecos centran la atención de los medios y analistas del país vecino. En concreto, se sigue de cerca la actividad del buque de aprovisionamiento «Mar Caribe», encargado de garantizar el suministro de agua potable, combustible y equipamiento esencial para las tropas acantonadas en Alhucemas y las Islas Chafarinas.

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Estas labores de abastecimiento rutinarias, vitales para el mantenimiento de los destacamentos militares en enclaves de difícil acceso, cobran especial relevancia en el actual escenario de tensiones diplomáticas y territoriales, avivado tras los recientes acontecimientos migratorios y de seguridad registrados en las fronteras de Ceuta.

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Pese al seguimiento mediático en Rabat, las misiones de apoyo logístico continúan operando con normalidad desde su base en Cádiz, enmarcadas en los cometidos habituales de vigilancia y sostenimiento de la presencia militar soberana en la región.

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