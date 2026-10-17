Desde que Pedro Sánchez asumió la presidencia del Gobierno en 2018, España ha destinado más de 1.260 millones de euros a Marruecos. Esta cifra incluye fondos públicos, préstamos y cooperación al desarrollo, y ha ido en aumento durante los últimos años, especialmente en la tercera legislatura de Sánchez. Este incremento coincide con la revelación del caso Pegasus, que se conoció meses antes.

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Según datos de Cooperación Española, entre 2019 y 2023 se inyectaron aproximadamente 200 millones de euros en Marruecos. En 2019, el primer año completo de Sánchez como presidente, se destinaron 29 millones de euros, seguidos de 17,9 millones en 2020, 31,2 millones en 2021, 57 millones en 2022 y 49,6 millones en 2023.

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Inversiones para el control de la inmigración

El Gobierno español ha comunicado diversas inversiones enfocadas en el control de la inmigración. Poco después de llegar a la Moncloa, Sánchez confirmó que Rabat recibiría 140 millones de euros en fondos europeos para luchar contra la migración irregular. Entre 2019 y 2023, el Ejecutivo transfirió más de 134 millones de euros en ayudas directas y equipamiento para el control de la inmigración.

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En 2021, tras la crisis en la frontera con Ceuta, se otorgaron 30 millones de euros a Marruecos, y la misma cantidad se destinó en 2022 para que Rabat controlara sus fronteras. Además, tras la crisis en Ceuta, se han asignado partidas adicionales para atender a marroquíes llegados ilegalmente y reforzar la frontera.

Proyectos de cooperación y desarrollo

Además de las inversiones para el control migratorio, España ha destinado al menos 1,6 millones de euros para costear la atención sanitaria en Marruecos y otros siete países, siendo Marruecos el principal beneficiario. También se han anunciado inversiones públicas de unos 45.000 millones de euros hasta 2050 para mejorar la infraestructura marroquí, en las que participarán empresas españolas.

España otorga una media de 36,2 millones de euros anuales en Ayuda Oficial al Desarrollo y mantiene un protocolo financiero activo de hasta 800 millones de euros para facilitar la entrada de empresas españolas en proyectos de modernización en Marruecos.

Distribución de ayudas a otros países africanos

Además de Marruecos, el Gobierno español ha distribuido ayudas millonarias a países como Mauritania, Senegal y Gambia. En 2024, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, firmó acuerdos con estos países para fomentar vías seguras y regulares y proteger los derechos de los trabajadores, anunciando una inyección de 500 millones de euros.

El Ministerio del Interior también ha destinado varios millones de euros para el envío de material policial y vehículos a estos países, con el fin de garantizar la seguridad de sus fronteras transnacionales. Sudáfrica ha recibido un proyecto de inversión de más de 2.000 millones de euros en créditos comerciales y energías renovables.

Otros países beneficiados incluyen Mozambique, Cabo Verde, Níger, Mali, Etiopía, Egipto, Túnez y Argelia, aunque las ayudas a este último se han visto afectadas por la crisis diplomática de 2022. También se han mencionado países como Angola, Kenia, Costa de Marfil y Tanzania, aunque no han recibido inversión gubernamental directa hasta la fecha.