MADRID / CEUTA — La crisis vivida en Ceuta continúa resonando con fuerza más allá del ámbito político y social, encontrando también eco en el ecosistema digital. El conocido streamer Ibai Llanos se ha pronunciado públicamente sobre la situación de la ciudad autónoma y las relaciones diplomáticas con el país vecino, lanzando duras críticas contra la gestión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

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El pronunciamiento se produjo de manera espontánea durante una de sus habituales retransmisiones en directo. Todo comenzó cuando un usuario del chat lanzó un comentario en tono de broma que sugería: “Ibai, si fuera presidente, le regalaría Ceuta a Marruecos”.

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Lejos de ignorar el comentario, el creador de contenido respondió con absoluta contundencia ante miles de espectadores: “No, yo no le pondría el culo a Marruecos como hace Pedro Sánchez. Yo no lo haría, votadme”, zanjó en directo.

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Repercusión en el sector digital

Las palabras de uno de los rostros más influyentes de internet no han tardado en generar revuelo y comentarios en las redes sociales, donde son pocos los grandes creadores de contenido que suelen pronunciarse abiertamente sobre asuntos de índole geopolítica o migratoria de esta magnitud, prefiriendo habitualmente mantenerse al margen de la polémica.

El vídeo con la intervención de Ibai no tardó en circular y acumular reacciones, entre ellas la de otro de los pesos pesados del sector, El Xokas, quien también reaccionó públicamente al contenido. A diferencia de otros compañeros de profesión que optan por la prudencia, El Xokas ha sido históricamente uno de los creadores que no ha evitado dar su opinión sobre la crisis migratoria de Ceuta desde sus inicios, asumiendo el debate generado a raíz de sus posturas.

De este modo, el impacto de lo ocurrido en Ceuta sigue traspasando pantallas, convirtiendo las declaraciones de figuras públicas de internet en un nuevo foco de debate sobre la política exterior del Ejecutivo español.