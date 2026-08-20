La Cámara de Comercio de Ceuta ha reclamado a las distintas administraciones un paquete de medidas económicas de choque para proteger al tejido productivo local y acelerar la reactivación de la actividad en la ciudad autónoma. Tras el duro impacto derivado de la crisis migratoria y la suspensión de las fiestas patronales, la entidad cameral advierte de la necesidad de intervenir de forma inmediata para evitar la quiebra masiva de negocios y la destrucción de empleo.

Entre las principales iniciativas planteadas destaca la articulación de un programa extraordinario de ayudas directas destinado a pymes, microempresas y autónomos —en la línea del plan Ceuta Resiste— con el objetivo de cubrir costes fijos y paliar las pérdidas operativas. Asimismo, la institución ha remitido un plan específico al Ministerio de Trabajo y al SEPE en el que solicita la puesta en marcha de ERTE con tramitación simplificada, facilidades de adaptación de jornada y una exoneración del 100 % en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social para los sectores más castigados.

Por otro lado, el paquete de propuestas contempla la restitución y amplificación de la bonificación del 75 % en las cuotas empresariales, así como una batería de campañas extraordinarias para reactivar el consumo local en la hostelería, el comercio y los servicios. Para revertir el impacto reputacional y recuperar la confianza de visitantes e inversores, la Cámara insta además a desplegar una estrategia intensiva de promoción turística que consolide la imagen exterior de Ceuta como un destino plenamente seguro.