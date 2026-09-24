El diputado socialista Melchor León exige al Ministerio de Educación actuar con rapidez tras la llegada de misivas falsificadas que buscan generar alarma social. La Dirección Provincial de Educación ya ha elevado el caso a los organismos correspondientes.

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El diputado del PSOE de Ceuta y vicepresidente de la Asamblea local, Melchor León, ha denunciado públicamente la recepción en colegios e institutos de la ciudad de una supuesta carta en la que se afirma falsamente que, en las próximas semanas, Ceuta pasará a formar parte del Reino de Marruecos.

El documento, que simula erróneamente haber sido emitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores marroquí, avisa de cambios en el funcionamiento de los centros educativos, solicita la renuncia a la nacionalidad e incluye un formulario para ser cumplimentado por el personal o las familias.

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Una maniobra para desestabilizar y crear alarma social

Ante la gravedad de los hechos, el representante socialista ha instado al Ministerio de Educación a abrir una investigación urgente para identificar la procedencia de las misivas. «Es algo muy grave y desde varios centros educativos se lo han trasladado al Ministerio de Educación. Que se investigue, que se sepa de dónde viene esta carta y se actúe de forma inmediata», ha reclamado León.

Las primeras valoraciones apuntan a una falsificación deliberada que persigue crear desconcierto y agitación social en la comunidad educativa. El envío de este documento falso se produce, además, en un contexto de especial sensibilidad e incertidumbre marcado por la presión migratoria que vive la ciudad autónoma en los últimos meses.

Respuesta institucional

Por su parte, la Dirección Provincial de Educación ha confirmado que tiene constancia formal de al menos la denuncia realizada por un centro educativo de la ciudad.

A pesar de que los indicios apuntan con claridad a que se trata de un engaño orquestado y sin ninguna validez jurídica ni institucional, las autoridades educativas han optado por trasladar inmediatamente el asunto a los organismos y fuerzas competentes para que se analice el origen de esta maniobra de desinformación.