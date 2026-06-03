El presidente de la Ciudad y la consejera de Cultura recorrieron los estands de la Plaza de los Reyes y compartieron impresiones con el sector cultural. La actuación de los ‘Gatos sin callejón’ cerró la tarde del martes.

La Feria del Libro de Ceuta 2026 recibió este martes una destacada visita institucional. El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, y la consejera de Educación, Cultura y Juventud, Pilar Orozco, recorrieron los diferentes espacios instalados en la Plaza de los Reyes, el epicentro de esta cita cultural que arrancó el pasado 29 de mayo y que mantendrá sus puertas abiertas hasta el próximo sábado 6 de junio.

Durante el recorrido, ambos responsables públicos pudieron conocer de primera mano el desarrollo de una edición que vuelve a consolidar el centro de Ceuta como un punto de encuentro clave para los amantes de la lectura, la cultura y el ocio familiar.

Vivas y Orozco realizaron una parada en cada uno de los estands participantes para intercambiar impresiones con los profesionales del sector, interesándose por el balance de los primeros días de feria y la afluencia de público.

El tejido cultural local está ampliamente representado en esta edición a través de:

Librerías y cómics: Librería Sol, Casa de Papel, Mundo Cómics Siglo XXI, Librería Krispi y Krispi Otaku.

Librería Sol, Casa de Papel, Mundo Cómics Siglo XXI, Librería Krispi y Krispi Otaku. Editoriales y educación: Editorial Avant y Totem Mi Colegio (esta última con dos espacios expositivos).

Editorial Avant y Totem Mi Colegio (esta última con dos espacios expositivos). Colectivos y asociaciones: Palabras de Vida y la Asociación Cultural Al Idrissi.

Las conversaciones sirvieron para poner en valor el papel fundamental que juegan estos agentes en la promoción de la lectura, además de recoger las principales inquietudes y demandas del sector de cara al futuro.

Música, humor y una agenda repleta para los próximos días

El broche de oro a la jornada del martes lo puso la agrupación ‘Gatos sin callejón’. Con una actuación muy peculiar que combinó música y risas, el grupo logró meterse una vez más en el bolsillo al público congregado en la Plaza de los Reyes.

📅 Guía de actividades: Lo que está por venir Miércoles 3 de junio: Jornada de juegos de mesa y literatura (Club de Lectura de la Biblioteca Adolfo Suárez) y nueva sesión de ‘Cuentos africanos’ con la narradora Ana Griott.

Jornada de juegos de mesa y literatura (Club de Lectura de la Biblioteca Adolfo Suárez) y nueva sesión de ‘Cuentos africanos’ con la narradora Ana Griott. Jueves 4 de junio: ‘Las aventuras de Pepita’ y la adaptación teatral escolar de El Quijote, a cargo de la reconocida compañía Pata Teatro.

‘Las aventuras de Pepita’ y la adaptación teatral escolar de El Quijote, a cargo de la reconocida compañía Pata Teatro. Viernes 5 de junio: Tertulia literaria sobre brujas (coordinada por Rocío Hernández), títeres de ‘Peneque el Valiente’ (Miguel Pino), entrega de premios del concurso de skatebook de Educador y concierto del grupo Ocho en Luna presentando su disco ‘Al otro lado’.

Tertulia literaria sobre brujas (coordinada por Rocío Hernández), títeres de ‘Peneque el Valiente’ (Miguel Pino), entrega de premios del concurso de skatebook de Educador y concierto del grupo Ocho en Luna presentando su disco ‘Al otro lado’. Sábado 6 de junio (Clausura): Última función de Peneque y cierre definitivo con la actuación musical del Coro de Al Idrissi.

La organización ha diseñado la jornada de clausura del sábado como un gran símbolo de convivencia cultural e intercambio entre diferentes sensibilidades, unos valores que han definido el espíritu de esta Feria del Libro 2026 en su empeño por convertir la Plaza de los Reyes en el gran escaparate de la cultura ceutí.