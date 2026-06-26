La Roja busca el liderato del grupo en Guadalajara para evitar a la Argentina de Messi en octavos. El seleccionador mantendrá el bloque que goleó a Arabia Saudí, con Baena en el once y Pedri apercibido.

La presión es máxima y el margen de error, inexistente. España se enfrenta esta madrugada a Uruguay en Guadalajara (México) con un doble objetivo crucial: certificar el pase a la siguiente ronda y, sobre todo, hacerlo como primera de grupo para esquivar a la Argentina de Leo Messi en los cruces inmediatos. Para este choque de alto voltaje, el seleccionador Luis de la Fuente lo tiene claro: no tocará lo que funciona. La Roja repetirá la fórmula que tan buenas sensaciones dejó en la abultada victoria ante Arabia Saudí.

Continuidad en la defensa y un test de nivel para Unai Simón

Bajo los palos, Unai Simón se mantendrá como el guardián de la portería en lo que supondrá su primer gran examen de enjundia en esta Copa del Mundo.

En la línea defensiva tampoco habrá experimentos. Pedro Porro parece haberle ganado definitivamente la batalla a Marcos Llorente en el carril derecho y se asentará en el once titular. La zaga la completarán los ya indiscutibles Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella, quienes tendrán la difícil tarea de contener el orgullo herido de una selección uruguaya que se juega la supervivencia en el torneo tras pinchar ante Arabia Saudí y Cabo Verde.

El dilema de Pedri y la apuesta por Álex Baena

El centro del campo español combina talento y una dosis de preocupación. Rodri volverá a ser el ancla inamovible del equipo, escoltado en la base por Pedri. La presencia del canario es uno de los puntos calientes del día: llega apercibido de sanción. Aunque las tarjetas se limpian al terminar la fase de grupos, si Pedri ve una cartulina amarilla ante Uruguay se perdería el trascendental partido de octavos de final. Debido a su presencia en la medular, Fabián Ruiz tendrá que esperar de nuevo su oportunidad desde el banquillo.

En la zona de tres cuartos, Dani Olmo se consolida en la mediapunta gracias al retraso de la posición de Pedri. Por la banda derecha, y a pesar de que Nico Williams presiona para tener cada vez más minutos e impacto en el torneo, Luis de la Fuente apostará de inicio por la visión y el trabajo de Álex Baena. En el otro costado, la magia de Lamine Yamal volverá a ser el principal argumento ofensivo de España, pendientes de gestionar sus minutos a lo largo del encuentro.

Oyarzabal, la referencia en racha

En la punta de ataque no hay dudas. A pesar de que sigue arrastrando algunas molestias físicas, Mikel Oyarzabal volverá a ser la referencia ofensiva de la Roja. El delantero llega en estado de gracia tras firmar una actuación estelar con dos goles y una asistencia en el último compromiso, y buscará prolongar su idilio con el gol ante la Celeste.

El posible once de España contra Uruguay: