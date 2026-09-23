Andrés Iniesta inaugurará oficialmente en Barcelona ‘Iniesta Experience: El Juego Interior’, una exposición interactiva que propone un recorrido por su trayectoria deportiva y personal y por la dimensión más humana del deporte de élite.

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A través de ocho salas, la exposición combina tecnología, contenidos audiovisuales y elementos interactivos para acercar al visitante a los momentos que han marcado la vida de Iniesta: desde sus orígenes hasta algunos de los momentos más icónicos de su carrera.

‘El Juego Interior’ también se adentra en aquello que sucede detrás de cada gran victoria: la presión, las expectativas, la vulnerabilidad, la superación y la salud mental.

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Desarrollada por la división de cultura de Stoneweg Places&Experiences y NSN (Never Say Never), una de las empresas líderes a nivel global de Sport Entertainment, la experiencia ocupa el edificio del antiguo cine IMAX del Port Vell, que inicia con este proyecto una nueva etapa como espacio dedicado a exposiciones y experiencias culturales de gran formato.

La inauguración se llevará a cabo el lunes, 5 de octubre de 2026, a partir de las 10:15 h con la convocatoria de medios, seguida de un photocall y una rueda de prensa con Andrés Iniesta y otros representantes de las empresas organizadoras.