La consultora tecnológica SEIDOR e ISDI han celebrado el AI Inspiration Day en Madrid, una jornada que ha reunido a medio centenar de jóvenes profesionales del ámbito tech de compañías de distintos sectores para actualizar sus conocimientos y reforzar las capacidades que necesitan ante la rápida aceleración de la IA.

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El programa ha conectado el conocimiento técnico sobre IA generativa y agentes con las habilidades humanas que permiten utilizar estas herramientas con criterio. El encuentro ha situado esta ampliación de capacidades ante un reto empresarial concreto. La IA generativa y los agentes amplían el alcance de las tareas que estos profesionales pueden abordar.

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David Pereira, Global Head of Data & AI de SEIDOR, ha conducido la sesión dedicada a la relación entre IA y negocio. Ha explicado cómo el lenguaje natural se ha convertido en una interfaz de acceso a capacidades avanzadas. Esta evolución amplía los posibles usos dentro de la empresa y obliga a decidir qué modelo resulta adecuado para cada proceso.

En su intervención, Pereira ha señalado que el salto decisivo llega cuando estas capacidades deben funcionar de manera sostenida con datos, usuarios y procesos reales. La implantación exige mecanismos de verificación y una responsabilidad clara sobre su funcionamiento y resultados.

Tras la sesión, los asistentes se han trasladado al Festival Jardín de las Delicias, donde SEIDOR ha contado con presencia de marca y un espacio propio que ha funcionado como punto de encuentro. Esta jornada ha movilizado a alrededor de 250 personas y ha reforzado la relación de SEIDOR con el talento en Madrid.