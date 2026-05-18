FC BARCELONA / SELECCIÓN | El centrocampista andaluz sufre una rotura en el quinto metatarsiano del pie derecho sufrida ante el Betis y tendrá que ser intervenido quirúrgicamente.

BARCELONA. – Saltan las alarmas en el FC Barcelona y en Las Rozas. El centrocampista Fermín López se perderá la cita mundialista de este verano tras confirmarse el peor de los pronósticos médicos. Los exámenes a los que se ha sometido el jugador esta misma mañana han revelado que sufre una rotura en el quinto metatarsiano de su pie derecho.

El futbolista tendrá que pasar de forma inevitable por el quirófano en las próximas horas y el tiempo estimado de baja se sitúa en torno a los dos meses, lo que anula de forma definitiva cualquier opción de que entre en la lista definitiva de convocados de Luis de la Fuente.

El origen del percance ante el Betis

El contratiempo se originó durante el último encuentro liguero frente al Real Betis. Fermín no pudo regresar al terreno de juego tras el descanso al notar unas intensas molestias en la zona afectada. Aunque en una primera exploración los servicios médicos del conjunto azulgrana sospecharon de una pequeña fisura —un diagnóstico que solo le habría apartado de los terrenos de juego unas dos semanas—, la resonancia magnética realizada posteriormente ha acabado por confirmar la gravedad de la fractura en el dedo meñique.

Una baja capital para Luis de la Fuente

La noticia ha caído como un jarro de agua fría tanto en el seno del vestuario culé como en el cuerpo técnico de la Selección Española. El centrocampista onubense se había consolidado como una de las piezas angulares dentro del esquema del seleccionador nacional de cara a la cita mundialista.

Tratamiento: El club concretará de forma inminente la fecha y el cirujano traumatólogo encargado de la operación.

El club concretará de forma inminente la fecha y el cirujano traumatólogo encargado de la operación. Ausencia clave: España pierde de esta manera a uno de sus perfiles más dinámicos, con llegada y gol en la medular, justo en el tramo definitivo para la preparación del torneo internacional.