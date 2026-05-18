El IBEX 35 arrancó la semana con buen pie y cerró el lunes 18 de mayo de 2026 en 17.755,10 puntos, lo que supone una subida de 132,40 puntos (+0,75%). La sesión, marcada por el contraste entre una apertura más baja y un final más sólido, dejó una tendencia claramente al alza: el índice llegó a tocar un máximo intradía de 17.811,80 y se apoyó en un mínimo de 17.465,10.

Frente al cierre de la sesión anterior (17.622,70), el selectivo español consolidó ganancias y recuperó impulso en un día en el que el mercado buscó dirección. De hecho, el IBEX inició la negociación desde 17.479,50 puntos, pero fue capaz de girar el guion y ampliar el rango hacia cotas superiores durante la jornada.

Cómo cerró el IBEX 35

Según los datos publicados para el lunes 18 de mayo de 2026 por Yahoo Finance, el índice español terminó la sesión con una variación positiva y una lectura técnica que gana relevancia por el comportamiento del rango. El máximo intradía (17.811,80) y el cierre por encima de los 17.700 puntos sugieren que los compradores impusieron el tono en la parte final del día, pese a que el mercado abrió con cierta debilidad.

Cierre: 17.755,10

17.755,10 Apertura: 17.479,50

17.479,50 Máximo intradía: 17.811,80

17.811,80 Mínimo intradía: 17.465,10

17.465,10 Variación: +132,40 puntos (+0,75%)

+132,40 puntos (+0,75%) Tendencia: al alza

La evolución respecto al cierre previo añade un matiz: el mercado no solo rebotó, sino que logró sostenerse. Tras un arranque inferior, el IBEX fue capaz de recortar distancia y terminar el día con un saldo positivo, en una sesión que combina volatilidad (por el rango entre mínimo y máximo) con una dirección final favorable.

Evolución de la semana

Mirando el tramo más inmediato, la semana ofrece un perfil de altibajos: el selectivo alternó sesiones de recuperación y ajustes, antes de cerrar el lunes con una señal de continuidad positiva.

12 de mayo (martes): cierre en 17.573,60 (sesión con aperturas ligeramente más altas)

cierre en 17.573,60 (sesión con aperturas ligeramente más altas) 13 de mayo (miércoles): cierre en 17.654,90, con máximos moderados y un mínimo que rondó 17.465,90

cierre en 17.654,90, con máximos moderados y un mínimo que rondó 17.465,90 14 de mayo (jueves): cierre en 17.809,20, día de tono más firme y máximo en 17.842,80

cierre en 17.809,20, día de tono más firme y máximo en 17.842,80 15 de mayo (viernes): cierre en 17.622,70, retroceso que volvió a acercar el índice a la zona media del rango

cierre en 17.622,70, retroceso que volvió a acercar el índice a la zona media del rango 18 de mayo (lunes): cierre en 17.755,10, con subida del +0,75% y recuperación respecto al viernes

En términos editoriales, este patrón semanal se lee como un mercado que todavía busca estabilidad, aunque con una base que no se desmorona. Tras el repunte del 14 de mayo, el viernes trajo una corrección, pero el lunes devolvió el impulso y dejó el cierre por encima de los niveles inmediatamente anteriores. Esa secuencia —subida, ajuste y nueva subida— suele reflejar un equilibrio entre toma de beneficios y apetito por riesgo, especialmente cuando el índice consigue sostenerse cerca de resistencias psicológicas.

Euríbor y mercados

En el fondo, el debate sobre tipos de interés continúa siendo una brújula para inversores y familias. El Euríbor, como referencia habitual para hipotecas en España, suele actuar como termómetro del clima financiero, influyendo en expectativas sobre el coste de la financiación y el consumo. Sin embargo, conviene recordar que su trayectoria no se define únicamente por una sesión: responde a la combinación de decisiones de política monetaria, expectativas del mercado y la evolución de los tipos a corto plazo.

Para la renta variable, el contexto de tipos afecta tanto a la valoración de las empresas (por el coste del capital) como a los flujos hacia activos alternativos. En jornadas como la de hoy, en las que el IBEX cierra con ganancias, el mercado tiende a premiar la mejora del sentimiento, pero sigue atento a cualquier señal que altere el perfil de tipos esperados. De ahí que el foco no esté solo en el dato bursátil, sino también en las expectativas que lo acompañan.

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Cierre del lunes 18 de mayo: el IBEX 35 terminó en 17.755,10 puntos (+0,75%), con el mercado mostrando tendencia al alza y un rango intradía que evidenció pulso comprador tras una apertura más débil. Fuente: Yahoo Finance.