MONTMELÓ — El piloto español Álex Márquez ha sido intervenido quirúrgicamente con éxito en la noche de este domingo en el Hospital General de Sant Cugat tras la grave caída sufrida durante la carrera de MotoGP del Gran Premio de Cataluña. El bicampeón del mundo, que descansa en su habitación hospitalaria, tiene previsto volar esta misma tarde hacia Madrid para comenzar un proceso de rehabilitación cuyos plazos definitivos siguen siendo inciertos debido a la naturaleza de sus lesiones.

El piloto de Gresini Racing hizo contener el aliento al circuito de Montmeló cuando perdió por completo el control de su Ducati, impactando violentamente contra el asfalto. Tras la primera e inmediata exploración en la clínica del trazado catalán —donde el propio Márquez levantó los brazos al subir a la ambulancia para tranquilizar a los aficionados—, se descartaron daños neurológicos graves y se programó su traslado a Barcelona para pasar por el quirófano.

La C7 dictará los tiempos de baja

Los cirujanos lograron fijar con éxito la fractura de la clavícula derecha mediante la implantación de una placa. Sin embargo, a pesar de las buenas noticias médicas, este contratiempo óseo no será el que determine el regreso del ilerdense a los mandos de la Ducati satélite.

El verdadero factor limitante de su recuperación será la evolución de una fractura marginal en la vértebra C7, provocada también por el fuerte impacto en Cataluña. Aunque afortunadamente la lesión no ha afectado a la movilidad ni a la sensibilidad de sus extremidades, el cuerpo médico ha programado una evaluación adicional exhaustiva para la próxima semana. Este segundo examen será clave para aportar certezas y diseñar el plan de recuperación definitivo antes de volver a la competición.

«Todo controlado» desde el hospital

A pesar de la aparatosidad del accidente, el entorno del piloto respira aliviado al confirmar que las consecuencias han sido significativamente menores de lo que se temió en los primeros instantes en pista.

El propio Álex Márquez quiso mandar un mensaje de optimismo y agradecimiento a través de sus redes sociales oficiales, publicando una fotografía desde el centro médico: “¡¡Todo controlado!! Toca pasar por quirófano, pero no podría estar en mejores manos. Muchísimas gracias a todos por preocuparos y por los mensajes de cariño que estoy recibiendo». El piloto comenzará de inmediato su reposo en la capital española a la espera de los nuevos dictámenes neurológicos y traumatológicos de la próxima semana.