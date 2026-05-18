LALIGA EA SPORTS | El lateral de Leganés, uno de los mitos que ostenta seis Copas de Europa, cerrará su etapa de blanco este sábado frente al Athletic tras 450 partidos oficiales.

MADRID. – Punto y final a una era dorada en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid ha hecho oficial este lunes que su capitán, Dani Carvajal, no continuará en la disciplina blanca de cara a la próxima campaña. El lateral madrileño, de 34 años, pondrá fin a su vinculación contractual tras toda una vida ligada a la entidad de Chamartín, donde ingresó en el año 2002 y de la que se despide 24 años después como una de sus leyendas más laureadas.

El zaguero vivirá su último partido en el feudo madridista este próximo sábado ante el Athletic Club, un encuentro en el que portará el brazalete de capitán por última vez ante la que ha sido su afición durante más de dos décadas.

Un adiós marcado por las lesiones y la competencia

El colofón de su trayectoria llega tras una temporada especialmente complicada para el de Leganés, marcada por la pérdida de protagonismo sobre el césped. Carvajal sufrió una grave lesión en octubre de 2024 durante un encuentro liguero frente al Villarreal, un percance que frenó en seco su continuidad.

A este bache físico se sumó el fichaje del inglés Trent Alexander-Arnold, lo que terminó por relegarle paulatinamente a una suplencia de la que el propio jugador llegó a manifestar públicamente su disconformidad durante el partido en Mestalla de este mismo año.

De la primera piedra a las seis Copas de Europa

La figura de Carvajal trasciende lo estrictamente numérico, siendo un símbolo de la cantera de Valdebebas. En 2004, siendo un niño, fue el encargado de colocar la primera piedra de la Ciudad Real Madrid junto al fallecido Alfredo Di Stéfano. Tras pasar 10 temporadas en los escalafones inferiores y 13 en la primera plantilla, el canterano se marcha con un palmarés histórico de 27 títulos:

Copas de Europa: 6 (igualando el récord histórico de Gento junto a Nacho, Modric y Kroos).

6 (igualando el récord histórico de Gento junto a Nacho, Modric y Kroos). Mundiales de Clubes: 6

6 Supercopas de Europa: 5

5 Ligas: 4

4 Copas del Rey: 2

2 Supercopas de España: 4

A este palmarés colectivo se le suman hitos individuales indiscutibles, como haber sido elegido el MVP de la final de la Champions de 2024 (donde anotó un gol) y su inclusión en el Once Mundial de FIFPro de ese mismo año.

«Esta es y será siempre su casa», ha manifestado el presidente Florentino Pérez en el comunicado de despedida, destacando que el defensor ha representado los valores del club «de manera ejemplar».