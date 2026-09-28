MDyC Ceuta ha cuestionado algunos mensajes que consideran perjudiciales para la convivencia y cohesión social de la ciudad. Desde la agrupación se enfatiza la lucha de generaciones pasadas para consolidar un «nosotros» inclusivo.

Lee tambien: Ceuta Ya! comparte mensaje crítico sobre declaraciones

La publicación señala que para algunos musulmanes de Ceuta no basta con tener documentación española, mientras que desde una parte de Marruecos cuestionan su identidad ceutí y española. MDyC hace un llamado a la responsabilidad ante la percepción de la comunidad musulmana como «enemigo» o «traidores». Exigen frenar discursos que amenazan la unidad de Ceuta.

Publicación original de MDyC Ceuta: ver en redes sociales.

Lee tambien: Vox Ceuta difunde mensaje sobre españolidad de Ceuta