El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) de Ceuta ha estado presente en el acto anual de homenaje a Antonio López Sánchez-Prado, alcalde fusilado hace 90 años.

Este evento conmemora el aniversario de su fusilamiento, recordado cada 5 de septiembre. El MDyC reafirma así su compromiso con la memoria histórica en la ciudad.

Publicación original de MDyC: ver en redes sociales.