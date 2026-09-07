El MDyC ha recordado la figura de Sánchez-Prado, médico y alcalde histórico de Ceuta.

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El partido ha aprovechado la ocasión para animar a la ciudadanía ceutí y reafirmar su compromiso con la recuperación de la normalidad en la ciudad.

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