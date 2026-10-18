El MDyC continúa su respaldo al comercio de San José-Hadú mediante la promoción de iniciativas comerciales. Según la organización, se propondrá en el próximo Pleno la participación en campañas como Buybonos y la Semana del Comercio.
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MDyC subraya la necesidad de colaboración con entidades como la Cámara de Comercio y PROCESA para el desarrollo de estas campañas. Además, critica los retrasos del Ejecutivo en obras de rehabilitación que afectan la actividad en la zona, destacando la importancia del apoyo local a los comerciantes de las barriadas.
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