Casi tres meses han transcurrido desde que al menos 80.000 inmigrantes cruzaron la valla de Ceuta, generando una de las mayores crisis migratorias en España en los últimos años. A pesar de las promesas del Ejecutivo de recuperar la normalidad en la ciudad, el Ministerio del Interior aún no ha revelado las cifras exactas de los inmigrantes que ingresaron el 30 y 31 de julio.

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El informe quincenal sobre inmigración en España, consultado recientemente, indica que las cifras de esos días «han sido objeto de triaje» y no se han incluido en las estadísticas oficiales. Esta situación se mantiene desde la última actualización del informe en agosto.

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Incremento en la inmigración a Ceuta

Desde el 1 de enero, casi 5.000 inmigrantes han ingresado a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, representando un aumento superior al 50% en comparación con el año anterior. De estos, 4.000 llegaron a Ceuta por vía terrestre, mientras que las entradas por mar han disminuido.

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La situación en Baleares es similar a la de Ceuta y Melilla, con un incremento en las llegadas. Sin embargo, Canarias ha experimentado un descenso superior al 30% en las entradas marítimas.

Precedentes y expectativas

En mayo de 2021, Ceuta vivió una crisis migratoria similar cuando miles de personas entraron en la ciudad los días 17 y 18. En aquella ocasión, las cifras tampoco se incorporaron a las estadísticas oficiales del Ministerio del Interior, entonces también bajo la dirección de Fernando Grande-Marlaska.

Con las cifras de inmigrantes aún sin aclarar, el Gobierno espera resolver la crisis migratoria antes del 31 de diciembre, fecha límite para cerrar las actividades del mando único. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha expresado su optimismo sobre el final de la crisis.