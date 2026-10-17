La ciudad autónoma de Ceuta está atravesando una grave crisis habitacional, según informa MDyC. La falta de vivienda se posiciona como la principal preocupación para los habitantes de la ciudad.

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Actualmente, hay más de 8.000 personas demandando vivienda, lo que refleja la urgencia de abordar esta problemática para mejorar las condiciones de vida en Ceuta.

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Publicación original de MDyC Ceuta: ver en redes sociales.

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