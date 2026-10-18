DOMMA, la compañía especializada en salud femenina durante la menopausia, cumple cinco años desde su fundación el Día Mundial de la Menopausia en 2021. En este tiempo, ha conseguido reunir a más de 350.000 mujeres y sumar más de 20.000 clientas.

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Durante estos años, DOMMA ha construido una sólida base de conocimiento sobre la menopausia a partir de más de 100.000 perfiles clínicos, lo que le ha permitido desarrollar estudios, soluciones y herramientas tecnológicas para abordar esta etapa de la vida de las mujeres.

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La celebración de su quinto aniversario coincide con la apertura de una ronda de inversión de 600.000 euros, cuyo objetivo es acelerar su crecimiento y preparar su expansión internacional, así como reforzar su tecnología e I+D.

Las cofundadoras de DOMMA, Mireia Roca y Cristina Martínez, destacan que su objetivo inicial fue dar respuestas a muchas mujeres que buscaban información y soluciones sobre la menopausia, y ahora están en disposición de dar un salto significativo en su proyecto.

DOMMA PRO ya cuenta con más de 2.000 profesionales sanitarios registrados y ha desarrollado un agente de inteligencia artificial, Luna, que ofrece recomendaciones personalizadas a partir de datos clínicos acumulados, demostrando así su compromiso por mejorar la calidad de vida de las mujeres en esta etapa.