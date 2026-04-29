La tensión entre España y Estados Unidos por la guerra en Irán y el uso de las bases de Rota y Morón ha situado de nuevo a Ceuta y Melilla en el foco geopolítico. En este contexto, el medio israelí Ynet News ha publicado un análisis en el que plantea que Marruecos podría encontrar una oportunidad para intensificar sus reivindicaciones sobre las dos ciudades autónomas españolas, con un posible respaldo diplomático de Israel dentro del marco abierto por los Acuerdos de Abraham.

La información no refleja, por ahora, una postura oficial del Gobierno israelí ni de la Administración estadounidense, sino un análisis firmado por Amine Ayoub, vinculado al Middle East Forum. Aun así, el texto ha generado inquietud por el momento en el que aparece: una etapa de fricciones entre Madrid y Washington y de fuerte acercamiento estratégico entre Israel y Marruecos.

Ceuta y Melilla, en el centro de una nueva lectura geopolítica

El artículo de Ynet sostiene que la crisis entre España y Estados Unidos podría ofrecer a Rabat una ventana diplomática para reforzar sus aspiraciones sobre Ceuta y Melilla. El análisis enmarca esta posibilidad en el deterioro de la relación entre Washington y Madrid por la negativa española a facilitar el uso de sus bases y espacio aéreo para operaciones militares vinculadas a Irán.

Reuters informó recientemente de que un correo interno del Pentágono llegó a plantear medidas de presión contra España, incluida la posibilidad de suspender su participación en la OTAN, por la falta de apoyo a las operaciones estadounidenses en el conflicto con Irán.

Sin embargo, la propia estructura de la Alianza Atlántica dificulta una medida de ese tipo. Según AP, la OTAN no tiene un papel operativo directo en el conflicto de Irán y no cuenta con un mecanismo claro para suspender a un miembro, aunque el episodio evidencia el deterioro del clima político entre socios aliados.

El papel de los Acuerdos de Abraham

La lectura de Ynet se apoya en el precedente de los Acuerdos de Abraham, que en 2020 facilitaron la normalización de relaciones entre Marruecos e Israel con mediación de Estados Unidos. Como parte de ese contexto diplomático, Washington reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, un giro histórico en la política estadounidense.

Años después, Israel también reconoció oficialmente la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, según anunció el Palacio Real marroquí en julio de 2023 y recogieron centros de análisis israelíes como el INSS.

El análisis publicado por Ynet plantea que ese marco podría ampliarse ahora al Estrecho de Gibraltar, con Israel como aliado diplomático de Rabat en Washington. La tesis del texto es que apoyar a Marruecos en sus aspiraciones sobre Ceuta y Melilla serviría tanto para fortalecer a un socio regional como para castigar a un aliado de la OTAN que, según esa visión, habría actuado con escasa cooperación en la crisis iraní.

España, entre la presión de EEUU y la relación con Marruecos

La posición española se ha visto sometida a una presión creciente desde el inicio de la guerra en Irán. El Gobierno de Pedro Sánchez ha defendido que las bases en territorio español solo pueden utilizarse conforme a la legalidad internacional y a los acuerdos vigentes. Tras los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, varios aviones estadounidenses abandonaron Rota y Morón después de que Madrid dejara claro que esas instalaciones no podían emplearse para operaciones contra Teherán.

A este choque se suma el debate sobre el gasto en defensa. La OTAN confirmó que España alcanzó en 2025 el objetivo del 2% del PIB en gasto militar, aunque Washington sigue presionando a sus aliados para aumentar todavía más sus aportaciones en los próximos años.

Marruecos gana peso como aliado estratégico

Mientras la relación entre Madrid y Washington atraviesa dificultades, Marruecos ha reforzado sus lazos con Estados Unidos e Israel. El reconocimiento estadounidense de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental fue reafirmado por Donald Trump durante su segundo mandato, según Reuters, que recordó que ese respaldo forma parte de una cooperación más amplia en seguridad, economía y estabilidad regional.

Para Rabat, cualquier respaldo indirecto o directo de Israel en foros diplomáticos supondría un refuerzo de su posición internacional. Para España, en cambio, la aparición de Ceuta y Melilla en este tipo de análisis añade un nuevo elemento de tensión en una zona especialmente sensible.

Una hipótesis sin respaldo oficial, pero con impacto político

Por ahora, no existe una declaración oficial de Israel, Estados Unidos o Marruecos que avale una ofensiva diplomática coordinada sobre Ceuta y Melilla. La noticia parte de un análisis publicado en un medio israelí, no de una decisión gubernamental.

Aun así, el texto ha tenido repercusión porque conecta tres piezas de alto voltaje: la crisis entre España y Estados Unidos, la alianza estratégica entre Israel y Marruecos y el debate histórico sobre las ciudades autónomas. En un momento de máxima tensión internacional, cualquier movimiento diplomático en torno al Estrecho de Gibraltar puede tener consecuencias políticas relevantes.

Ceuta y Melilla siguen siendo ciudades autónomas españolas, pero el hecho de que aparezcan en análisis geopolíticos vinculados a los Acuerdos de Abraham muestra hasta qué punto la guerra en Irán y la reordenación de alianzas en el norte de África pueden afectar a intereses estratégicos de España.