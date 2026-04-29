La Ciudad Autónoma de Ceuta ha dado un paso decisivo en la modernización de su litoral. El Ejecutivo local ha dado luz verde a un ambicioso proyecto de regeneración y equipamiento para el entorno de la playa de Miramar, una intervención que contará con una inversión total de 2.643.884,93 euros.

Según informa El Faro de Ceuta, esta actuación se ha canalizado a través de un encargo directo a la empresa pública Tragsatec, en su condición de medio propio personificado de la administración. La iniciativa no solo busca un lavado de cara estético, sino una transformación integral basada en la sostenibilidad y la mejora de la calidad de vida de los ceutíes.

Claves del proyecto: Paisajismo y nuevos equipamientos

El plan de obra, que tiene un plazo de ejecución de 12 meses, contempla diversos ejes de actuación para revitalizar un área estratégica de la costa:

Recuperación Ambiental: Limpieza y restauración de espacios degradados para potenciar el valor ecológico del entorno.

Limpieza y restauración de espacios degradados para potenciar el valor ecológico del entorno. Integración Urbana: Mejora de los accesos y de la conexión entre la playa y el tejido urbano circundante.

Mejora de los accesos y de la conexión entre la playa y el tejido urbano circundante. Nuevas Infraestructuras: Entre las novedades más destacadas se incluye la construcción de la nueva capilla del Carmen, un elemento largamente esperado por los vecinos y anunciado previamente por el Gobierno local.

Un modelo de ciudad sostenible

Esta intervención se enmarca en una hoja de ruta más amplia que pretende posicionar a Ceuta como un referente en el equilibrio entre desarrollo urbano y protección ambiental. Al margen de la mejora física del litoral, se espera que el proyecto actúe como motor económico, fomentando la creación de empleo indirecto y dinamizando el sector de la construcción en la ciudad.