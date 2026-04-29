Víctor Manuel Martín Ortega, jefe del Gabinete de Presidencia de LaLiga, visita la Ciudad Autónoma y elogia la gestión de Luhay Hamido y el compromiso institucional para consolidar al club en el fútbol profesional.

El crecimiento de la AD Ceuta FC no ha pasado desapercibido en las altas esferas del fútbol español. En una visita institucional reciente, Víctor Manuel Martín Ortega, jefe del Gabinete de Presidencia de LaLiga, ha dejado claro que el club caballa es mucho más que un equipo revelación: es un ejemplo de gestión y convivencia.

Un ascenso meteórico y una gestión ejemplar

Lo logrado por el Ceuta bajo la presidencia de Luhay Hamido roza lo épico. Con tres ascensos en los últimos cinco años, el club ha pasado del fútbol regional a codearse con la élite. «Eso solo se puede calificar como un gran éxito», afirmó Martín Ortega, quien destacó que este rendimiento deportivo es el reflejo de un trabajo administrativo y social impecable.

«La grandeza del fútbol español reside en su diversidad. Ceuta, con una gestión adecuada, demuestra que una ciudad de 85.000 habitantes puede competir al más alto nivel. El Ceuta engrandece la competición».

Compromiso total con las infraestructuras

Uno de los puntos clave de la visita fue el reconocimiento al esfuerzo por adecuar el Estadio Alfonso Murube. A pesar de las dudas iniciales sobre si las instalaciones estarían listas para las exigencias del fútbol profesional en agosto de 2025, el club y la Ciudad cumplieron los plazos.

Adaptación técnica: Cumplimiento de los estándares de LaLiga para la competición profesional.

Cumplimiento de los estándares de LaLiga para la competición profesional. Apoyo Institucional: Coordinación efectiva entre el club, el presidente de la Ciudad, Juan Vivas , y la Consejería de Deportes.

Coordinación efectiva entre el club, el presidente de la Ciudad, , y la Consejería de Deportes. Futuro: Martín Ortega subrayó que, aunque el estadio ha mejorado notablemente, las actuaciones deben continuar para mantenerse a la vanguardia.

Ceuta: Referente de concordia y «Ciudad de las Cuatro Culturas»

Más allá de los goles, LaLiga ha puesto el foco en el valor social de la entidad. En un contexto global de polarización, la convivencia en Ceuta se ha convertido en un activo para la marca del fútbol español.

Factor de Crecimiento Descripción Identidad El club se ha convertido en el principal embajador de la ciudad. Convivencia Ejemplo de armonía entre culturas y religiones bajo una pasión común. Estabilidad Permanencia en Segunda División asegurada con varias jornadas de antelación.

El desafío de la consolidación

Pese a los elogios, el mensaje de LaLiga también incluye una dosis de realismo. El jefe de Gabinete advirtió que el reto ahora es la consolidación. «Mantener la categoría es muy complicado, cada año descienden cuatro equipos. Hay que tener ilusión, pero también ser conscientes de la dificultad», concluyó.

Con el respaldo de las instituciones y el visto bueno de la patronal que preside Javier Tebas, la AD Ceuta se prepara para seguir desafiando la lógica del fútbol español, demostrando que el orgullo caballa no tiene techo.