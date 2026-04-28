Según informa El Pueblo de Ceuta, todas las cirugías programadas en el HUCE han sido suspendidas, a excepción de las urgentes y oncológicas, debido al inicio de un nuevo paro nacional de facultativos.

CEUTA | La sanidad ceutí vuelve a enfrentar una semana crítica. Según recoge el diario El Pueblo de Ceuta, este lunes ha arrancado la tercera huelga nacional de médicos de 2026 —la sexta desde que se iniciaron las protestas en la primavera de 2025— con un impacto directo en la actividad asistencial del Hospital Universitario de Ceuta (HUCE).

Quirófanos bajo mínimos y consultas canceladas

A pesar de que el INGESA suele minimizar el impacto de estas convocatorias, los representantes sindicales han sido tajantes. Enrique Roviralta, presidente del Sindicato Médico, ha confirmado que este lunes se han suspendido todas las cirugías previstas, manteniendo operativos los quirófanos únicamente para casos urgentes y oncológicos.

Además de las intervenciones, la huelga ha provocado la cancelación de numerosas consultas en especialidades clave como:

Pediatría y Medicina Interna.

Traumatología.

Oftalmología y Otorrinolaringología.

Tensión con los «sindicatos de clase»

La concentración a las puertas del HUCE, que reunió a una veintena de especialistas, estuvo marcada por un discurso combativo. Según detalla El Pueblo de Ceuta, la delegada de Médicos Unidos por sus Derechos (MUD), Kumari Nanwani, cargó duramente contra los sindicatos mayoritarios (CCOO, UGT y CSIF), a quienes agradeció «sin ironía» que demostrasen que no representan los intereses de los médicos.

Nanwani denunció que los médicos, que suponen apenas el 12% de la plantilla sanitaria, se encuentran en una situación de indefensión en las mesas de negociación generalistas.

«Necesitamos un estatuto propio que nos dé la posibilidad de negociar nuestras propias condiciones laborales», manifestó la jefa de Oftalmología, subrayando que su lucha no es por «privilegios», sino por la dignidad profesional.

Reivindicaciones: el Estatuto Marco propio

El colectivo médico mantiene su pulso con el Ministerio de Sanidad con un objetivo claro: desvincularse del Estatuto Marco común y lograr un canal de negociación independiente. Argumentan que sus condiciones son únicas debido a:

Carga horaria: Jornadas de 24 horas y encadenamiento de guardias de 17 horas tras la jornada ordinaria.

Jornadas de 24 horas y encadenamiento de guardias de 17 horas tras la jornada ordinaria. Formación y responsabilidad: Años de especialización que no se ven reflejados en la normativa actual.

Años de especialización que no se ven reflejados en la normativa actual. Conciliación: Dificultad extrema para el descanso y la falta de opción a una jubilación anticipada pese al exceso de horas trabajadas.

La huelga, que se prolongará hasta el próximo jueves, es parte de la estrategia del colectivo de organizar una semana de paro al mes hasta que la Administración acceda a negociar sus condiciones de forma separada al resto de categorías sanitarias.