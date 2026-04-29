La lucha contra la violencia de género en Ceuta recibirá un impulso económico fundamental este año. Según ha publicado la Secretaría de Estado de Igualdad en el BOE y recoge El Faro de Ceuta, la ciudad autónoma percibirá exactamente 1,86 millones de euros procedentes de los fondos del Pacto de Estado para el ejercicio 2026.

Esta partida forma parte de un reparto estatal de 160 millones de euros que prioriza las particularidades de cada territorio. En el caso ceutí, su condición de ciudad fronteriza ha sido un factor clave para garantizar una dotación específica que responda a sus retos demográficos y sociales.

Un plan de choque contra las «nuevas» violencias

La financiación de este año no solo mantiene los servicios clásicos, sino que se adapta a la reciente renovación del Pacto de Estado aprobada en 2025. Esto permitirá a la Ciudad Autónoma ampliar su radio de acción hacia formas de violencia que antes tenían menos visibilidad:

Violencia digital y económica: Recursos específicos para combatir el acoso en redes y el control financiero.

Recursos específicos para combatir el acoso en redes y el control financiero. Violencia vicaria: Refuerzo en la protección de los menores utilizados para dañar a las madres.

Refuerzo en la protección de los menores utilizados para dañar a las madres. Atención integral: Consolidación de la asistencia psicológica, asesoramiento jurídico y campañas de sensibilización.

Estabilidad financiera y control de gasto

Una de las grandes ventajas de este acuerdo es la estabilidad. Al estar garantizada una financiación anual durante los próximos cinco años, Ceuta podrá planificar sus políticas de igualdad a medio plazo sin la incertidumbre de los recortes anuales.

Los fondos, que se transferirán de forma trimestral, tienen un carácter finalista. Esto significa que la administración local deberá presentar un informe detallado antes del 31 de marzo de 2027 justificando que cada euro se ha invertido estrictamente en programas de prevención, detección temprana e inserción sociolaboral para las víctimas.