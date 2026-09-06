El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta ha anunciado un conjunto de mejoras destinadas a facilitar la integración de los migrantes que residen en sus instalaciones. Estas medidas buscan promover la convivencia y el entendimiento entre las distintas comunidades presentes en este centro.

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Las autoridades han explicado que estas iniciativas incluyen la creación de programas educativos y actividades culturales que involucren tanto a los migrantes como a la población local. El objetivo es fomentar el intercambio cultural y ayudar a los recién llegados a adaptarse mejor a su nueva situación en Ceuta.

Además, se han ampliado los servicios de asesoramiento y apoyo psicológico para abordar las necesidades específicas de los migrantes, así como programas de formación laboral que faciliten su acceso al mercado de trabajo una vez que hayan regularizado su situación.

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El CETI también ha trabajado en mejorar sus instalaciones, asegurando entornos más cómodos y funcionales para los residentes. Se espera que estas mejoras contribuyan a un ambiente más acogedor y seguro para todos.

Estas iniciativas son parte de un esfuerzo continuo por parte del Gobierno y las organizaciones locales para garantizar que los migrantes en Ceuta tengan acceso a las herramientas necesarias para su integración y desarrollo en la sociedad.