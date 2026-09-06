Agentes de la Guardia Civil interceptaron este sábado un vehículo en el área del Sarchal, donde encontraron dos fardos de hachís que en total alcanzaban un peso de aproximadamente 50 kilos. Según testigos presenciales, el conductor del coche intentó escapar al percatarse de la patrulla.

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Este incidente se enmarca en una serie de operaciones que la Guardia Civil lleva a cabo ante la creciente problemática del tráfico de hachís en la zona. A pesar de los controles establecidos en el mar para frenar el tráfico de drogas, la actividad de los narcotraficantes en Ceuta continúa activa, especialmente en la frontera del Tarajal y en su posterior distribución en territorio nacional.

Al observar a los agentes, el conductor realizó maniobras evasivas, acelerando y abandonando el vehículo para huir del lugar. Las autoridades realizaron una inspección del automóvil abandonado, donde hallaron los fardos de hachís ocultos en el maletero.

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El vehículo y la sustancia incautada han sido puestos a disposición de la Policía Judicial, que ahora investigará la identidad del propietario y del conductor, así como el posible origen de la droga. Este incidente refuerza la idea de que el tráfico de estupefacientes sigue representando un serio desafío para las fuerzas de seguridad en la región.

Se espera que la investigación facilite la posibilidad de establecer una conexión con otros delitos relacionados con la salud pública y el tráfico de drogas dentro de la comunidad. La policía ha intensificado sus esfuerzos para desmantelar estas redes operativas que operan en Ceuta.

El coche intervenido será trasladado a la base de la Guardia Civil, donde se procederá a un análisis más exhaustivo para obtener evidencias que puedan ayudar en la investigación criminal y posiblemente llevar a la detención de más implicados.