El tirador bastetano Melitón Briñas Mora ha alcanzado el número uno del ranking mundial de Para Trap en la categoría PT3 – Para Trap mixto de pie (miembro superior) SG-U, culminando una progresión internacional que le ha llevado a escalar posiciones durante las últimas temporadas hasta situarse al frente de la clasificación.

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‹ › Foto 1 de 4 Melitón Briñas alcanza el número uno del ranking mundial de Para Trap

La posición alcanzada por Briñas es resultado de las puntuaciones obtenidas en las diferentes competiciones internacionales disputadas durante la temporada y tiene como principal impulso su reciente actuación en el Campeonato del Mundo de World Shooting Para Sport celebrado en Changwon, Corea del Sur, donde se proclamó campeón mundial.

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El deportista granadino conquistó el oro el pasado 14 de septiembre después de completar la final con 27 aciertos sobre 30, una actuación que, además del título mundial, le permitió establecer un nuevo récord mundial en PT3. Briñas se impuso al francés Jean-Michel Brune, que finalizó con 24 aciertos, en una de las actuaciones más destacadas del campeonato.

Este resultado ha supuesto un importante salto en una clasificación mundial en la que el bastetano venía avanzando progresivamente gracias a sus resultados en las principales citas internacionales. El propio deportista explica que durante la pasada temporada se encontraba alrededor de la séptima u octava posición y que las últimas competiciones le han permitido continuar ascendiendo hasta alcanzar ahora el primer puesto.

La llegada de Melitón Briñas al primer puesto del ranking mundial supone así un nuevo reconocimiento a una trayectoria deportiva de primer nivel y confirma el extraordinario momento competitivo del tirador bastetano, que añade ahora la condición de número uno mundial al título de campeón del mundo y al récord mundial conseguido esta temporada.