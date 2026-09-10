El tenista alemán, número dos del mundo y primer cabeza de serie en Nueva York, se impuso en tres sets al jugador neerlandés en la pista Arthur Ashe para certificar su pase a la penúltima ronda del torneo.

Alexander Zverev superó a Botic van de Zandschulp en los cuartos de final del US Open 2026, el último Grand Slam de la temporada tenística. El jugador alemán, número dos del mundo y primer cabeza de serie del torneo neoyorquino, se impuso por 6-2, 7-5 y 6-1 en un encuentro disputado en la pista Arthur Ashe. Con este triunfo, Zverev certificó su presencia en las semifinales del certamen, ronda en la que se enfrentará al tenista ruso Karen Khachanov.

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El tenista alemán cerró la jornada un día más en el escenario principal del complejo estadounidense con una nueva y contundente victoria. El triunfo sobre el neerlandés Van de Zandschulp ratifica la solidez mostrada por el primer cabeza de serie a lo largo del cuadro principal de este Major.

Para certificar su billete entre los cuatro mejores tenistas del torneo, Zverev ha acumulado un tiempo total sobre la pista de 16 horas y 40 minutos. Este registro de permanencia en pista para alcanzar la penúltima ronda del torneo estadounidense no se registraba en la competición desde la edición de 1991.

Tras este resultado en la pista Arthur Ashe, el duelo de semifinales ya ha quedado configurado, citando al número dos del mundo con Karen Khachanov en la lucha por acceder a la final del cuadro masculino del US Open 2026.