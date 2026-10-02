El CD Castellón y la AD Ceuta FC se citan en el marco de la octava jornada de LALIGA HYPERMOTION de la temporada 2026/27. El conjunto orellut afronta este compromiso en su feudo con el objetivo de consolidar sus buenas sensaciones en la tabla, mientras que el cuadro ceutí rinde visita al feudo castellonense con la firme intención de sumar puntos a domicilio. A continuación, se detallan el horario confirmado, el estadio y todas las alternativas para seguir la retransmisión del duelo en directo por televisión y por streaming.

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Fecha y horario: ¿A qué hora se juega el CD Castellón – Ceuta FC?

El enfrentamiento entre el CD Castellón y el Ceuta FC se disputará este domingo 4 de octubre de 2026. El colegiado indicará el inicio de las acciones a las 18:30 horas sobre el césped del Nuevo Estadio Castalia.

El encuentro se encuadra en la franja de tarde dominical de la jornada 8 del campeonato de Segunda División, un escenario habitual para dos plantillas que buscan afianzar su posición competitiva en esta primera fase del torneo nacional.

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Televisión y plataformas: Dónde ver el CD Castellón – Ceuta FC en directo

La cobertura del partido entre el CD Castellón y el Ceuta FC estará disponible en directo a través de los canales y plataformas con derechos oficiales de LALIGA HYPERMOTION: