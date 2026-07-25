El 25 de julio de 2003, en los Campeonatos de Natación de Barcelona, Kosure Kitajima batió el récord mundial de los 100 metros braza con un tiempo de 59,78 segundos.

España y Europa: instituciones, empleo y memoria

En 2004, el CES (Centro Económico y Social) advirtió que los planes del Gobierno para cumplir el Protocolo de Kioto podrían afectar negativamente al empleo, abriendo entonces un choque entre objetivos ambientales y preocupaciones laborales que marcó el debate público sobre competitividad y transición energética.

El 25 de julio de 1992, el rey Juan Carlos I inauguró la Casa de América en Madrid con la presencia de 19 jefes de Estado y de Gobierno, gesto que subrayó la vocación de ese espacio como foro de diálogo entre Iberoamérica y España.

En 1996, en Los Realejos (islas Canarias), se celebró el quinto centenario de la erección de la Parroquia Matriz del Apóstol Santiago. Fue recordado que el templo, mandado a construir por Alonso Fernández de Lugo tras completarse la conquista el 25 de julio de 1496, fue el primer templo cristiano en las islas; la conmemoración puso énfasis en la persistencia de huellas históricas y en cómo las fundaciones de la Edad Moderna siguen presentes en el patrimonio local.

En el deporte: un récord mundial en Barcelona

La marca de Kosure Kitajima no solo rompió un registro; reflejó avances en técnica y preparación que marcaron la evolución de la braza en los años siguientes.

Mundo: política, filtraciones y violencia

En 2010, WikiLeaks publicó documentos sobre la Guerra de Afganistán que se cuentan entre las filtraciones más extensas sobre operaciones militares de Estados Unidos; el caso reavivó el debate sobre transparencia, seguridad y el papel de plataformas de publicación masiva.

En 2018, los ataques en As-Suwayda por parte del Estado Islámico fueron calificados entonces como el peor atentado del año: dejaron 315 muertos (entre ellos 7 terroristas suicidas y 56 asesinados) y más de 200 heridos, un episodio que mostró la brutalidad contra población civil y las dificultades para proteger zonas civiles en conflictos complejos.

En 2001, en Nueva Delhi (India), fue asesinada la diputada Phoolan Devi, conocida como la exdelincuente apodada la «reina de los bandidos» que tras rehabilitarse se había integrado en la política; su caso ilustra cómo la notoriedad pública puede convertir a figuras controvertidas en objetivos violentos.

Un dato global adicional

En 2022 despegaron desde Reino Unido los aviones E-3 Sentry adquiridos por la Fuerza Aérea de Chile con destino a su país, un movimiento que subraya la dimensión logística en los programas de modernización de defensa.

El 25 de julio reúne aniversarios institucionales, decisiones con impacto laboral, un hito deportivo y episodios internacionales que evocan memoria, conflicto y cambios en la esfera pública.