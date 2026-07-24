Toledo, años 50, frascos perfumados… y decisiones que remueven el corazón de toda una saga. “Sueños de Libertad” vuelve a su cita de tarde en Antena 3 con un capítulo que promete tensión doméstica, desacuerdos en cadena y miradas que lo cambian todo. La tercera temporada ya va encarrilándose hacia su recta final, y cada episodio deja pistas de lo que está por venir: reconciliaciones a medias, acuerdos que no satisfacen a todos y dramas familiares que, por fin, salen a la luz.

Qué pasará hoy en Sueños de Libertad

Este avance llega cargado del arrastre emocional del episodio previo, marcado por una serie de giros que han dejado a los personajes sin margen para respirar.

La jornada arrancó con un golpe directo para Marisol. Tras una inesperada visita de Pablo al dispensario, la protagonista se derrumbó. Su reacción no es un simple susto: es la señal de que hay heridas abiertas que aún no han terminado de cerrar y que el regreso de ciertas personas puede reactivar todo lo que se intentó esconder.

Mientras tanto, en el frente más “negociador” del conflicto, Begoña alcanzó un delicado acuerdo con Gabriel. Pero el componente clave del momento es que Andrés no aprobó lo pactado. En “Sueños de Libertad”, cuando uno intenta avanzar por un camino, casi siempre aparece otro que lo pone en cuestión… y aquí no iba a ser menos.

El episodio también dejó espacio para un paso importante en la intimidad familiar. Miguel, en lugar de seguir apartando el problema, decidió sincerarse con Claudia. La confesión, además, no se queda en palabras: el personaje dio un paso para reconciliarse con su padre. Es, sin duda, uno de esos momentos en los que la trama cambia el tono y abre la puerta a una posible reconstrucción—aunque todavía no se sepa hasta dónde puede llegar.

Y como si el pasado quisiera volver a llamar a la puerta, el capítulo previo cerró con un elemento especialmente delicado: la madre de Valentina reapareció para intentar llevársela. Este regreso coloca a Valentina en el centro de una tensión familiar nueva (o reactivada), y obliga a observar con atención cómo reaccionan quienes la rodean.

Con este escenario, el capítulo de hoy se presenta como una continuación natural de los últimos acontecimientos: emociones desbordadas, decisiones familiares discutidas y la sensación de que el equilibrio alcanzado puede romperse en cualquier momento.

Dónde y cuándo ver Sueños de Libertad

Cadena: Antena 3

Horario habitual: 15:45

“Sueños de Libertad” se emite este viernes, 24 de julio de 2026, a partir de las 15:45. No te pierdas cómo evolucionan los frentes de Marisol, Begoña, Miguel y Valentina en una tarde en la que la familia vuelve a ponerse a prueba.