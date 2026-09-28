CEUTA – El abogado y político socialista David de la Encina cobra fuerza como el principal candidato del Ejecutivo central para asumir la Delegación del Gobierno en Ceuta. Aunque la decisión formal del Consejo de Ministros aún no ha sido oficializada, diversas informaciones de medios nacionales como la Cadena SER y El País apuntan a su nombre como la opción prioritaria que maneja la Moncloa para relevarnos al frente de la institución autonómica.

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El perfil de De la Encina, nacido en Ceuta en 1970, combina raíces locales con una dilatada experiencia en la administración pública e institucional. Licenciado en Derecho, el político socialista cuenta con una trayectoria relevante dentro de la provincia de Cádiz:

Alcaldía: Ocupó la regiduría de El Puerto de Santa María entre 2015 y 2019.

Ocupó la regiduría de El Puerto de Santa María entre 2015 y 2019. Cargos supramunicipales: Posteriormente ejerció como diputado provincial en Cádiz y presidió la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz.

Una etapa de alta complejidad institucional

De materializarse su nombramiento, De la Encina tomaría el relevo de Miguel Ángel Pérez Triano en una coyuntura especialmente exigente para la representación estatal en la ciudad autónoma. La Delegación afronta el reto de gestionar la estabilidad y la política migratoria tras las complicaciones derivadas de los episodios ocurridos a finales del pasado mes de julio.

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A la espera de que el Gobierno central formalice la designación, la figura de David de la Encina se afianza como el relevo natural para liderar la institución en la presente etapa política.