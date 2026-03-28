La tradición de las procesiones de Semana Santa cuenta este año con un elemento decorativo especialmente significativo: más de 5.000 kilos de flores adornarán las distintas salidas procesionales.

Estas flores, seleccionadas cuidadosamente para la ocasión, representan un importante esfuerzo logístico que agrega valor estético y simbólico a las celebraciones religiosas que tienen lugar durante estos días.

Las distintas cofradías y hermandades implicadas han coordinado la adquisición y distribución de las flores, asegurando que cada paso y escenario cuente con una decoración adecuada que realce la solemnidad del evento.

Entre las variedades florales elegidas se encuentran clásicas como el clavel, la rosa y el lirio, flores que no solo aportan color sino también fragancia, creando un ambiente especial en las calles por donde transcurren las procesiones.

El uso de este volumen tan significativo de flores contribuye a mantener viva una tradición arraigada en la cultura local, donde cada elemento cuenta y transmite el significado religioso y cultural de la Semana Santa.

Además del valor decorativo, estas flores simbolizan la pureza, el sacrificio y la esperanza, elementos centrales en los mensajes que se difunden durante las procesiones.

Los organizadores han destacado la importancia de cuidar cada detalle para ofrecer a los fieles y espectadores una experiencia visual y espiritual única durante estas jornadas.

Se espera que la alta participación ciudadana y el impacto visual de las procesiones decoradas con miles de kilos de flores contribuyan a mantener y fortalecer el valor cultural de esta celebración, infundiendo un sentido renovado de comunidad y fe.