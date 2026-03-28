El primer premio, dotado con 600.000 euros a la serie, recae en el número 89.211 en un sorteo que ha repartido 42 millones de euros en premios

La Lotería Nacional ha celebrado este sábado, 28 de marzo de 2026, su tradicional sorteo ordinario, una de las citas con mayor arraigo en el calendario de azar en España. Gestionado por Loterías y Apuestas del Estado, el organismo público adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda, el sorteo ha distribuido hoy el 70% de su emisión, lo que supone un montante total de 42 millones de euros en juego. La jornada, celebrada a mediodía en el Salón de Sorteos, ha transcurrido bajo la supervisión estatal que garantiza la transparencia de las 27 extracciones realizadas.

El gran protagonista de la mañana ha sido el número 89.211, agraciado con el primer premio, que otorga 600.000 euros a la serie (60.000 euros al décimo). Por su parte, el segundo premio ha correspondido al número 86.507, dotado con 120.000 euros a la serie (12.000 euros al décimo). La participación en esta jornada de sábado ha tenido un coste de seis euros por décimo, importe que, si bien duplica la tasa de los sorteos de los jueves, ofrece también el doble en la cuantía de sus premios principales.

Cuadro de resultados y extracciones especiales

El sorteo ha seguido un orden creciente, comenzando por las extracciones de menor cifra hasta alcanzar los premios mayores y los reintegros finales. A continuación, se detallan todos los números premiados en la jornada de hoy:

• Primer Premio (60.000 € al décimo): 89211

• Segundo Premio (12.000 € al décimo): 86507

• Reintegros (6 € al décimo): 1, 5 y 6

Extracciones de cuatro, tres y dos cifras

Las extracciones adicionales han completado el reparto de fortuna de la siguiente manera:

• Cuatro cifras (150 € al décimo): 7791, 7455, 2124 y 1655.

• Tres cifras (30 € al décimo): 406, 888, 369, 887, 118, 263, 805, 189, 563 y 872.

• Dos cifras (12 € al décimo): 54, 63, 74, 09, 16, 82, 27, 95 y 73.

Aproximaciones y centenas

Los números anterior y posterior a los grandes premios también han resultado agraciados. Las aproximaciones al primer premio (89210 y 89212) perciben 1.000 euros al décimo, mientras que las del segundo premio (86506 y 86508) reciben 554 euros. Asimismo, los 99 números restantes de la centena del primer premio y del segundo premio han sido premiados con 30 euros al décimo.

Fiscalidad y cobro de los premios

De acuerdo con el sistema fiscal vigente, los primeros 40.000 euros de cada premio están exentos de tributación. Solo en el caso del primer premio, que supera dicha cifra, la Agencia Tributaria aplicará un gravamen del 20% exclusivamente sobre la cantidad que exceda el límite exento.

Los ganadores disponen de un plazo de 90 días naturales para reclamar su importe, contando desde el día siguiente a la celebración del sorteo. Para premios menores, los agraciados pueden acudir a las administraciones oficiales, mientras que para cuantías mayores deberán dirigirse a las entidades bancarias habilitadas, entre las que se encuentran BBVA, CaixaBank, Santander, Sabadell y diversas Cajas Rurales, entre otras. En caso de poseer un décimo deteriorado, se recomienda no manipularlo y entregarlo en una administración oficial para su validación por parte del organismo competente.