En una escalada significativa del conflicto en Medio Oriente, Israel ha lanzado ataques aéreos este viernes contra varias instalaciones siderúrgicas y nucleares en Irán. Esta acción ha generado una fuerte condena por parte de las autoridades iraníes, quienes acusan a Israel de actuar en coordinación con Estados Unidos, violando así el ultimátum establecido por el presidente norteamericano, Donald Trump.

El presidente Trump había fijado un plazo hasta el 6 de abril para que Irán reabriera el estrecho de Ormuz, un paso clave para el comercio de petróleo, a cambio de no llevar a cabo ataques a las instalaciones energéticas de la República Islámica. Teherán considera que los recientes bombardeos son contrarios a este acuerdo y una manifestación de la hipocresía de la administración estadounidense.

Este ataque ha intensificado las preocupaciones sobre la seguridad en la región, ya que el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, ha manifestado que aunque la diplomacia sigue abierta, los ataques a Irán indican una estrategia más agresiva de Israel para debilitar la capacidad nuclear del país persa.

Según medios iraníes, los bombardeos han dirigido su artillería a la fábrica del grupo siderúrgico Mobarakeh, la mayor instalación de este tipo en Irán, así como a un complejo energético en la provincia de Juzestán. La información preliminar indica que hay varios heridos y al menos dos personas han perdido la vida en el ataque.

Los informes indican que también se han llevado a cabo bombardeos en una planta de cemento en Fiouzabad, lo que sumaría a un catálogo de puntos estratégicos atacados, que incluye instalaciones nucleares como el reactor de investigación con agua pesada en Jondab y la planta de extracción de uranio en Yazd. Las autoridades iraníes han afirmado que no ha habido víctimas ni fugas radiactivas hasta el momento.

Las Fuerzas Armadas de Israel han confirmado los ataques, especificando que su objetivo era una instalación vital para la producción de materias primas necesarias para el enriquecimiento de uranio, situándose como el único punto de dicha naturaleza en Irán. Esto se traduce en un debilitamiento significativo de las capacidades nucleares del régimen iraní, según el comunicado oficial israelí.

El reactor nuclear de Bushehr, el único en activo en Irán y gestionado por Rusia, también ha sido blanco de ataques en días recientes, lo que ha despertado la alarma en el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) que advierte sobre los riesgos inminentes que estos bombardeos implican, aunque hasta la fecha no se han reportado emisiones radiactivas por parte de los organismos competentes.

Mientras tanto, el vicegobernador de la provincia de Markazi, Hasán Qamari, ha calificado los bombardeos como demostraciones de la «desesperación» de los enemigos de Irán ante los avances científicos de su industria. Sostiene que tales acciones no impactarán en el impulso del programa nuclear y las actividades industriales del país. El Cuerpo de Guardias de la Revolución Islámica, a su vez, ha prometido represalias, aconsejando a los trabajadores de las industrias vinculadas a EE. UU. e Israel a abandonar la región.