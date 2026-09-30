Mañana se espera la llegada a la Ciudad Autónoma de Ceuta de tres altos cargos del Gobierno español. El Ministro José Torres, la Ministra de Defensa Margarita Robles y la Secretaria de Estado de Migraciones Paloma Rego desembarcarán en la tarde del 30 de septiembre.

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A pesar de la presencia de los tres ministros, solo el Ministro José Torres mantendrá un encuentro con los medios de comunicación. Los detalles de este encuentro aún no han sido comunicados oficialmente.

La visita se enmarca en el contexto de la relación del Gobierno con Ceuta y su importancia estratégica en el ámbito de la política nacional y la gestión migratoria. Los ministros tienen previsto abordar asuntos de relevancia para la ciudad.

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Este tipo de visitas ministeriales suelen incluir reuniones con autoridades locales y grupos sociales, para entender mejor la situación específica de la región.

Los ceutíes estarán atentos a las propuestas que puedan surgir de este encuentro y a cómo se traducirán en acciones concretas para mejorar la calidad de vida en la ciudad.

La política nacional y local mantiene un vínculo estrecho, y la actividad de los ministros en Ceuta refleja la atención que se presta a esta comunidad autónoma en el contexto del Gobierno español.