CEUTA.– La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), representativa de todas las escalas del cuerpo, ha exigido públicamente a la diputada de Podemos, Ione Belarra, que retire y pida disculpas por sus acusaciones de presuntas torturas a migrantes atribuidas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desplegadas en Ceuta. Desde la organización han reprochado a la parlamentaria que utilice su condición de aforada en el Congreso de los Diputados para difamar la labor policial, emplazándola a formalizar la denuncia ante la justicia de forma inmediata si cuenta con pruebas que respalden sus afirmaciones.

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En un comunicado, la AEGC ha puesto en valor el desempeño de los efectivos destinados en la ciudad autónoma durante el episodio de entrada masiva de finales de julio. La asociación ha recordado que los agentes reorganizaron turnos y renunciaron a descansos no solo para velar por la seguridad operativa, sino para lanzarse al mar y auxiliar a los propios migrantes en situación de riesgo vital, remarcando que en las actuaciones de auxilio no se ha realizado distinción alguna.

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