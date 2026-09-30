CEUTA.– Los ministros Ángel Víctor Torres, Milagros Tolón y Sira Rego se desplazarán este jueves en visita oficial a la ciudad autónoma de Ceuta. La agenda institucional arrancará por la tarde con una reunión del Comité de Seguimiento encabezada por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, a las 15:30 horas, quien será el único de los miembros del Gabinete ministerial que ofrecerá explicaciones públicas ante los medios de comunicación tras el encuentro.

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Por su parte, la ministra de Educación, Milagros Tolón, mantendrá reuniones de trabajo con responsables provinciales y representaciones de la comunidad educativa, entre ellos miembros de la Junta de Personal Docente, la FAMPA, Foro por la Educación y la federación FAMPA 4 Culturas en la sede de la Dirección Provincial. En paralelo, la titular de Juventud e Infancia, Sira Rego, girará una visita a diversos centros de acogida e internamiento de menores de la ciudad autónoma. La agenda gubernamental en la plaza de soberanía continuará el viernes con la presencia anunciada del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo.

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