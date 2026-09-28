El ministro de Política Territorial y responsable del Mando Único en la crisis de Ceuta, Ángel Víctor Torres, ha abordado públicamente la solicitud de relevo presentada por el delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, Miguel Ángel Pérez Triano. En declaraciones vertidas en la cadena COPE, Torres ha enmarcado la salida del delegado en una decisión estrictamente personal derivada de una «situación familiar difícil» y acentuada por la presión política y mediática.

Lee tambien: Vivas defiende que la “normalidad” en Ceuta pasa por la salida de las personas que entraron de forma irregular

Según ha revelado el titular de Política Territorial, Pérez Triano ya le había trasladado «hace días e incluso semanas» su voluntad de abandonar el cargo. Torres ha salido en defensa del representante gubernamental, lamentando lo que ha calificado como un «señalamiento incomparablemente duro» contra su persona y su entorno familiar. Desde la propia Delegación del Gobierno sostienen que la renuncia responde a una decisión «humana y personal después de muchas semanas de inmenso trabajo».

Reacción del Partido Popular

La dimisión ha provocado una inmediata reacción por parte de la oposición. El Partido Popular ha manifestado su postura crítica a través de su cuenta oficial en la red social X, donde ha afirmado con rotundidad que «las dimisiones no pueden ser el cortafuegos para proteger a Sánchez». Asimismo, la dirección de los populares ha exigido al presidente del Gobierno que «dé la cara y asuma las consecuencias».

Lee tambien: Ángel Víctor Torres garantiza el carácter temporal de los campamentos en Ceuta: «Cuando se vayan, desmontaremos las carpas»

Una gestión marcada por la crisis migratoria

El mandato de Pérez Triano al frente de la Delegación del Gobierno ha estado intensamente marcado por la gestión de la crisis migratoria desatada a finales de julio, así como por los reproches del Ejecutivo autonómico de Ceuta, que le recriminó no haber alertado con antelación sobre los acontecimientos.

El punto de mayor tensión política se produjo a raíz de una polémica conversación entre el delegado y su entonces jefe de Gabinete, Gonzalo Sanz, en relación con una alerta emitida por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre la frontera. Aunque Pérez Triano defendió públicamente que desconocía la existencia de dicho aviso, la discrepancia provocó la dimisión de Sanz, quien sostenía haber informado al delegado.

En sus explicaciones públicas, Pérez Triano reiteró que no tuvo conocimiento de esos mensajes y precisó que la información remitida a Madrid se centró en advertir del incremento de la presión migratoria en el perímetro fronterizo —principalmente a nado—, detallando que la jornada previa a la entrada masiva ya habían accedido a la ciudad unos 500 migrantes.

Trayectoria del delegado

Miguel Ángel Pérez Triano (Ceuta, 1983), que ocupaba la Secretaría General del PSOE local, asumió la Delegación del Gobierno el pasado mes de febrero en sustitución de Cristina Pérez. Maestro de Educación Primaria y funcionario de carrera desde 2014, contaba con experiencia previa en el área de extranjería al haber sido docente en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y director de la Oficina Única de Extranjería de Ceuta entre 2019 y 2021.

Como cierre de este capítulo, la Delegación del Gobierno ha anunciado que el todavía delegado ofrecerá este lunes una declaración institucional en la que no se admitirán preguntas de los medios de comunicación.