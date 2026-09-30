CEUTA / MADRID.– El Rey Felipe VI ha reclamado este martes un incremento sustancial en la colaboración y los recursos de los Estados miembros de la Unión Europea para afrontar la protección de la frontera exterior tras la intrusión masiva de decenas de miles de personas registrada en Ceuta durante el verano. En el transcurso de la cena de gala ofrecida en el Palacio Real en honor al presidente francés, Emmanuel Macron, el jefe del Estado español calificó los hechos de «inaceptables» y advirtió de que las naciones limítrofes no pueden asumir en soledad un «desafío mayúsculo» que afecta tanto a la seguridad como al orden público y al ámbito humanitario de toda la UE.

Lee tambien: La AEGC exige a Ione Belarra que rectifique o presente pruebas tras acusar de «torturas» a los guardias civiles de Ceuta

Mientras se mantiene a la espera de concretar la fecha oficial de la visita anunciada de Felipe VI y Doña Letizia a Ceuta, la Casa Real confirmó que los Reyes realizarán un viaje de Estado a Finlandia del 5 al 7 de octubre. Acompañados por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, recorrerán Helsinki y Rovaniemi —donde visitarán dependencias militares de las Fuerzas Armadas finlandesas y participarán en un seminario sobre la protección integral de las fronteras continentales— con el objetivo de reforzar el compromiso de España con la autonomía estratégica europea desde el flanco ártico hasta el mediterráneo.

Lee tambien: Doce ONG exigen al Gobierno retirar el decreto de expulsiones en Ceuta por vulnerar el derecho de asilo