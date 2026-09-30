CEUTA.– Efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil han localizado y recuperado este martes el cuerpo sin vida de un migrante en la zona del Sarchal, en Ceuta. Se trata de un varón adulto de nacionalidad marroquí cuyo cadáver se hallaba en un avanzado estado de descomposición en el momento de su extracción del mar.

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Tras recibir la alerta, los especialistas subacuáticos se desplazaron hasta el punto indicado para proceder al rescate del cuerpo, trasladándolo posteriormente a la base de la Benemérita ubicada en el puerto pesquero. En las instalaciones portuarias se personaron los servicios forenses, personal funerario y agentes del Laboratorio de Criminalística de la Policía Judicial del Instituto Armado, quienes han asumido la instrucción de las diligencias. La autopsia y los exámenes forenses tratarán de determinar las causas de la muerte y avanzar en la filiación del fallecido, en un contexto marcado por el goteo constante de intentos de entrada a nado o en embarcaciones bordeadas por el litoral ceutí.

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