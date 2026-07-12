En torno a la comida circulan ideas que se repiten como si fueran verdades universales: que ciertos alimentos “engordan” por sí mismos, que hay combinaciones mágicas, o que eliminar un grupo completo de nutrientes garantiza la salud. Sin embargo, la evidencia científica suele ser menos tajante y, sobre todo, más útil: no se trata de demonizar o idolatrar comidas, sino de entender patrones, cantidades y calidad.

1) “El azúcar es el único culpable”

Es cierto que el exceso de azúcares añadidos puede favorecer un aumento de peso y afectar a la salud metabólica. Pero el problema rara vez se reduce a un único ingrediente. El total de calorías, la distribución de la dieta, la presencia de fibra y la calidad global de los alimentos influyen mucho. Una alimentación basada en alimentos poco procesados, con fruta entera, verduras, legumbres y cereales integrales, tiende a ser más protectora que la que se apoya en productos ultraprocesados, aunque en ellos el azúcar sea solo una parte del “pack”.

2) “Las grasas siempre son malas”

Las grasas no son todas iguales. La ciencia distingue entre tipos de grasas y, sobre todo, entre cómo se consumen. Por ejemplo, las grasas presentes en alimentos como frutos secos, semillas, aceite de oliva o pescado suelen formar parte de patrones dietéticos saludables. En cambio, el exceso de ciertos tipos de grasas y la presencia de grasas asociadas a alimentos ultraprocesados sí se relacionan con peores resultados para la salud en distintos contextos.

La clave divulgativa es clara: no es “grasa sí o no”, sino “qué grasa y en qué contexto”. El equilibrio importa.

3) “Los carbohidratos engordan”

Los carbohidratos son una fuente de energía. El hecho de que “engorden” depende, principalmente, de la cantidad total ingerida y del patrón alimentario. No es lo mismo un plato de legumbres o un cereal integral, que aportan fibra y saciedad, que una dieta basada en harinas refinadas y productos con azúcares añadidos.

Además, la respuesta del cuerpo no es solo química: influye la saciedad, la velocidad de digestión, la calidad nutricional y el estilo de vida. Por eso, culpar a “los carbohidratos” como grupo suele ser una simplificación.

4) “Hay alimentos que ‘detoxifican’ el cuerpo”

El organismo ya cuenta con sistemas eficaces de depuración y equilibrio (como el hígado, los riñones y otras vías). Muchas bebidas o dietas “detox” prometen eliminar toxinas de forma mágica, pero en la práctica no hay una base sólida para afirmar que un alimento concreto haga un “reinicio” del cuerpo por sí mismo.

Lo más saludable suele ser lo menos espectacular: una dieta equilibrada, hidratación adecuada, consumo de fibra suficiente y evitar el exceso de ultraprocesados y alcohol.

5) “Si es sin gluten, es necesariamente más saludable”

El gluten no es un problema para la mayoría de las personas. Si alguien tiene celiaquía o sensibilidad al gluten, evitarlo es esencial. Pero para el resto, elegir productos “sin gluten” solo por moda puede llevar a escoger alimentos con menor calidad nutricional o, simplemente, a reemplazar productos sin necesidad.

La recomendación práctica es: usa la dieta sin gluten si está indicada, y si no, concéntrate en la calidad del conjunto.

6) “Las dietas milagro funcionan para todo el mundo”

Las dietas rápidas suelen prometer resultados inmediatos y, con frecuencia, exigen restricciones que dificultan el mantenimiento. La ciencia no niega que ciertas estrategias puedan funcionar en algunos casos (por ejemplo, reducir ultraprocesados o mejorar la distribución de comidas), pero sí advierte contra las soluciones universales.

Una alimentación sostenible tiende a incluir: variedad de alimentos, suficientes proteínas, grasas de buena calidad, carbohidratos preferentemente integrales y mucha presencia de verduras y legumbres. Además, la conducta alimentaria (regularidad, atención a la saciedad y hábitos) suele pesar tanto como el “menú perfecto”.

Cómo aplicar la ciencia sin volverse experto

Prioriza alimentos poco procesados : verduras, frutas enteras, legumbres, cereales integrales, frutos secos y proteínas variadas.

: verduras, frutas enteras, legumbres, cereales integrales, frutos secos y proteínas variadas. Revisa el conjunto del plato : busca equilibrio entre macronutrientes y fibra.

: busca equilibrio entre macronutrientes y fibra. Cuida las bebidas : el consumo frecuente de bebidas azucaradas suele ser un factor de riesgo.

: el consumo frecuente de bebidas azucaradas suele ser un factor de riesgo. Evita el todo o nada : no necesitas eliminar grupos completos sin indicación.

: no necesitas eliminar grupos completos sin indicación. Escucha la saciedad: comer despacio y con atención ayuda más de lo que parece.

En alimentación, la información útil casi siempre es la menos sensacionalista. Los mitos se desmontan cuando miramos el “cómo” y el “cuánto”, y cuando entendemos que la salud no depende de un superalimento, sino de un patrón que puedas sostener.