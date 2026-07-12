El artista Justin Gignac comercializa restos del enlace a las afueras del Madison Square Garden por 25 dólares el paquete, agotando las existencias en cuestión de horas, mientras se ofertan bolsas de aire en portales de subastas.

El fenómeno de masas que rodea a la cantante Taylor Swift ha vuelto a quedar demostrado tras su reciente boda con el jugador de fútbol americano Travis Kelce. En esta ocasión, el interés de sus seguidores ha cruzado una nueva frontera con la comercialización y el inmediato éxito de ventas de los residuos generados durante la celebración de la boda. Los artículos, puestos a la venta en internet bajo el nombre de «Edición No invitado», se han agotado en cuestión de horas, lo que constata el impacto comercial de cualquier elemento vinculado a la vida privada de la artista de pop estadounidense.

El responsable de esta iniciativa comercial es Justin Gignac, un artista conocido desde el año 2001 por recolectar basura de las calles de la ciudad de Nueva York para su posterior venta. Gignac, cuya trayectoria se ha especializado en el lanzamiento de colecciones exclusivas de desechos procedentes de eventos deportivos o celebraciones de carácter VIP, se hizo con las bolsas de basura del enlace para distribuir su contenido a través de su página web oficial.

Precios y objetos de la colección exclusiva

El precio fijado para cada uno de los paquetes de la «Edición No invitado» se situó en 25 dólares (el equivalente a unos 22 euros), a lo que los compradores debían añadir 10 dólares en concepto de gastos de envío. La propuesta del vendedor se publicitaba en su portal web detallando que los residuos fueron recogidos en una esquina a las afueras del Madison Square Garden, definiendo el producto como la oportunidad de tener un recuerdo del día más importante de la pareja.

Entre los objetos que conformaban los lotes vendidos se encontraban elementos comunes de desecho tales como:

Colillas de cigarrillos

Una pajita de papel

Un vaso usado

Un dispositivo AirPod perdido

La relevancia de estos objetos para los coleccionistas radica en la posibilidad de que pertenecieran a algunas de las celebridades internacionales que figuraban en la lista de invitados VIP del evento, entre las que se citan nombres como la actriz Jessica Alba, el actor Adam Sandler o el presentador Graham Norton.

Subastas de aire y antecedentes en el mercado de coleccionistas

La iniciativa de Justin Gignac no ha sido la única muestra de monetización de este enlace matrimonial. Según ha publicado el portal estadounidense TMZ, en la plataforma de comercio electrónico eBay se ha llegado a registrar una oferta de una supuesta bolsa de aire recogida en el lugar de la boda por un precio de salida de 49.999 dólares. A pesar de la singularidad de la propuesta, la publicación llegó a acumular más de 200 visitas de usuarios interesados.

Este tipo de transacciones comerciales con artículos inusuales vinculados a Taylor Swift cuenta con precedentes recientes en el mercado digital. Hace escasos meses, la misma plataforma de subastas albergó la venta de paquetes con trozos de confeti procedentes de uno de los conciertos de su gira por un valor de 55 dólares (unos 48 euros). Asimismo, se comercializó de forma similar una botella que presuntamente contenía el agua de la lluvia que empapó a la artista durante el transcurso de uno de sus espectáculos musicales en directo.