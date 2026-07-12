Domingo 12 de julio de 2026. Según la información disponible de AEMET para capitales, el tiempo en España se reparte entre cielos más variables en el norte y condiciones más estables en buena parte del interior y del litoral mediterráneo. En paralelo, las temperaturas mantienen un ambiente cálido en varias zonas, con noches también templadas.

A continuación, repasamos el pronóstico por áreas, con los datos observados para ciudades como Madrid, Zaragoza, Bilbao o Palma, entre otras, incluyendo máximas, mínimas, estado del cielo, viento y probabilidad de lluvia.

Norte peninsular

En el norte, la jornada se presenta con más presencia de nubes y chubascos o lluvias puntuales. En Bilbao se esperan 39°C de máxima y 20°C de mínima, con intervalos nubosos con lluvia. El viento sopla del SE a 20 km/h y la probabilidad de lluvia es del 100%, de acuerdo con AEMET.

En la costa atlántica, en Coruña, A, el cielo muestra intervalos nubosos con lluvia escasa. Las temperaturas rondan 26°C arriba y 18°C abajo, con viento SO 15 km/h y una probabilidad de lluvia del 95%, lo que apunta a episodios débiles o más bien intermitentes.

Centro peninsular

El centro peninsular combina calor diurno con cielos que pueden variar. En Madrid, AEMET recoge 33°C de máxima y 22°C de mínima, con intervalos nubosos con lluvia escasa. El viento se establece del S a 15 km/h y la probabilidad de lluvia alcanza el 95%, por lo que podrían registrarse precipitaciones poco intensas.

En Zaragoza, la tendencia es más seca pese a la nubosidad: 37°C de máxima y 23°C de mínima, con nubes altas y viento SE 35 km/h. La probabilidad de lluvia es del 0%, según los datos municipales consultados, lo que favorece un día estable.

Sur peninsular

En el sur, el ambiente se mantiene templado y cálido, con nubes de fondo y baja expectativa de lluvia. Para Ceuta, se prevén 26°C de máxima y 20°C de mínima, con cielo despejado. El viento sopla del O a 20 km/h y la probabilidad de lluvia es del 0%.

En Sevilla, el pronóstico apunta a 32°C de máxima y 17°C de mínima, con nuboso y viento SO 15 km/h. La probabilidad de lluvia se sitúa en el 10%, es decir, baja, aunque podría aparecer alguna nubosidad más activa en momentos puntuales.

Mediterráneo

En el litoral mediterráneo, el domingo transcurre con nubosidad y temperaturas agradables, sin señal clara de precipitaciones. En Barcelona se espera 32°C como máxima y 23°C como mínima, con poco nuboso. El viento E alcanza 15 km/h y la probabilidad de lluvia es del 0%, conforme a la información de AEMET.

En València, el cielo está muy nuboso, con 31°C de máxima y 22°C de mínima. El viento NE 15 km/h acompaña la jornada y la probabilidad de lluvia es del 0%, por lo que las nubes no se traducen en lluvia en las estimaciones para esta fecha.

Islas Baleares

Las islas se mantienen bajo condiciones mayormente estables. En Palma, AEMET indica 38°C de máxima y 23°C de mínima, con poco nuboso. El viento del E sopla a 20 km/h y la probabilidad de lluvia es del 0%, lo que sugiere una jornada de calor bien establecida.

Con ese perfil, el calor diurno y la baja nubosidad condicionan la planificación de actividades al aire libre, especialmente en las horas centrales.

Islas Canarias

En Canarias, la situación se mueve entre poco nuboso y algunos intervalos con baja posibilidad de lluvia. En Las Palmas de Gran Canaria, se registran 25°C de máxima y 21°C de mínima, con poco nuboso. El viento NE 25 km/h modera el ambiente, mientras que la probabilidad de lluvia es del 5%, es decir, muy baja.

En conjunto, la jornada se perfila más favorable que la del norte peninsular, donde la lluvia aparece con mucha más probabilidad.

Recomendaciones

Si viajas al norte peninsular o a zonas como Bilbao y Coruña, A , lleva un paraguas: AEMET sitúa la probabilidad de lluvia en 100% y 95% .

o a zonas como y , lleva un paraguas: AEMET sitúa la probabilidad de lluvia en y . En el centro (Madrid) hay opción de lluvia escasa , con probabilidad alta ( 95% ), aunque de carácter probablemente ligero.

(Madrid) hay opción de , con probabilidad alta ( ), aunque de carácter probablemente ligero. Para el resto de áreas, los datos indican baja o nula probabilidad de lluvia; aun así, conviene hidratarse y ajustar los horarios si las máximas son elevadas.

En resumen, el domingo 12 de julio de 2026 presenta un contraste claro: lluvias y nubes más activas en el norte, mientras que gran parte del interior y del litoral mediterráneo tiende a condiciones más secas, con calor diurno y noches templadas. La predicción se apoya en la información de AEMET para capitales y puede variar por zonas y evolución de la nubosidad.