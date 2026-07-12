¿Qué tienen en común una exposición artística en París, una insurrección cantonal en el sureste español y algunos de los grandes acontecimientos del siglo XX a nivel internacional? Hoy, domingo 12 de julio, varias efemérides ayudan a entender cómo cambian los tiempos: desde el arte como memoria hasta la historia política, el conflicto armado y también los avances científicos y diplomáticos.

Cartagena y el Cantón: una apuesta federalista que resistió meses

1873: en Cartagena (España), un levantamiento federalista instaura el Cantón de Cartagena, que llegará a resistir seis meses al asedio del gobierno. En un contexto de inestabilidad tras el convulso periodo político del momento, esta experiencia cantonal se convirtió en uno de los episodios más singulares de la Primera República española, marcada por tensiones entre proyectos de nación y dificultades para consolidar el poder.

París y el impacto del arte: el Guernica llega al público

1937: en el Pabellón de la República Española, dentro de la Exposición Internacional de París, se expone al público la obra Guernica, de Pablo Picasso. El pintor, de 55 años, ofrece así una de las imágenes más contundentes del siglo XX: un grito visual contra la violencia y una forma de convertir el horror en un lenguaje que trasciende fronteras.

Las batallas de Algeciras y el desastre en alta mar

1801: en el marco de las Guerras revolucionarias francesas, la Armada real británica infiere serios daños a barcos españoles y franceses en la segunda batalla de Algeciras. Ese mismo año, la noche y la confusión agravan el drama: los navíos españoles San Hermenegildo y Real Carlos se tomaron entre sí como enemigos y libraron combate hasta que ambos navíos explotaron. El resultado es devastador: mueren casi todos los 1.700 hombres a bordo.

Un antes y un después en Francia: la Constitución civil del clero

1790: la Asamblea Constitucional de Francia aprueba la Constitución civil del clero. En el contexto de la Revolución Francesa, esta decisión reflejaba el intento de reordenar la relación entre la Iglesia y el Estado, abriendo un periodo de tensiones que marcaría la historia política y social del país durante años.

Entre la Tierra y el mundo: satélites, ONU y el inicio de la Segunda guerra de Líbano

La fecha también conecta con el siglo XXI, donde decisiones diplomáticas, avances tecnológicos y conflictos influyen en la vida cotidiana:

2011 : la Resolución 1998 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es adoptada.

: la del es adoptada. 2001 : se lanza el satélite de comunicaciones experimental europeo Artemis .

: se lanza el satélite de comunicaciones experimental europeo . 2000 : se lanza el módulo Zvezda , primer módulo de la Estación Espacial Internacional .

: se lanza el módulo , primer módulo de la . 2006 : incursión de Hezbolá en territorio israelí, con la captura de los soldados Ehud Goldwasser y Eldad Regev , y la muerte de otros ocho soldados israelíes ; el episodio da paso a la Segunda guerra de Líbano .

: incursión de en territorio israelí, con la captura de los soldados y , y la muerte de otros ; el episodio da paso a la . 2014: bombardeo del ejército ucraniano en el suburbio de Marynka (Donetsk), que deja al menos 10 muertos durante el conflicto armado en el este del país.

Cierre

Las efemérides del 12 de julio dibujan un mapa del pasado con capas muy distintas: levantamientos y constituciones, tragedias navales y obras que cambian la forma de mirar la historia. Y, al mismo tiempo, muestran cómo el mundo contemporáneo —con satélites, resoluciones internacionales y conflictos— también se escribe con acontecimientos que, años después, seguimos intentando comprender.