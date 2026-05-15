La actriz Hiba Abouk cerró la semana de emisiones en ‘La Revuelta’, el exitoso programa de La 1 de RTVE conducido por David Broncano. En su debut en el plató de la televisión pública, la intérprete acudió para promocionar su nueva obra de teatro, Cucaracha, que protagoniza junto a Esther Acebo y cuyo estreno está previsto para el próximo mes de junio. Sin embargo, el momento más comentado de la noche llegó al final, cuando se sometió a una de las dinámicas del presentador.

El nuevo dilema de Broncano: «Casar, follar y descartar»

En lugar de las clásicas preguntas del dinero en el banco y las relaciones sexuales del último mes, Broncano propuso a Abouk un juego que ya estrenó la noche anterior con la actriz Inma Cuesta. La invitada tenía que elegir el destino de tres personajes muy dispares: el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez; la actriz estadounidense Sydney Sweeney; y Lucas, integrante del dúo musical Andy y Lucas.

La respuesta de Hiba Abouk no dejó indiferente a nadie: «Descarto a Lucas, me casaría con Sydney Sweeney y tendría una noche de sexo con el presidente del Real Madrid, como anécdota, por una buena historia, lo que haga falta», sentenció entre las risas del público asistente.

Cuentas pendientes tras el gran apagón de 2025

Durante la charla, David Broncano reveló que la actriz era la invitada que estaba programada para asistir al plató el 28 de abril de 2025, el día en que se produjo el histórico apagón en España, por lo que su visita era «una cuenta pendiente» para el equipo. Abouk recordó cómo vivió aquella jornada de caos: «Tenía otra preocupación: llegar al colegio a recoger a mis hijos, que tardé tres horas, fue un día diferente, pero los niños ni se dieron cuenta y me compré un vinazo para tomármelo en casa».

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Además de repasar su estricta rutina de entrenamientos físicos —que realiza entre tres y cinco días a la semana—, la intérprete de origen tunecino y libio reflexionó con naturalidad sobre su pasado sentimental. Al ser preguntada por sus experiencias amorosas menos afortunadas, Abouk confesó de forma directa: «Me podría haber ahorrado un 45% de ellas, pero se aprende también».