El Gobierno ha dado un paso decisivo en materia de seguridad tecnológica y soberanía digital al aprobar un marco legal que restringe y controla el acceso al software y a los datos técnicos de proveedores chinos, una medida que llega tras la creciente polémica por la presencia de Huawei en infraestructuras críticas de España.



El Ejecutivo, a través de Moncloa, ha impulsado una normativa destinada a blindar por ley el control del Estado sobre tecnologías consideradas sensibles, especialmente aquellas vinculadas a telecomunicaciones, redes 5G y sistemas digitales estratégicos. El objetivo declarado es reforzar la ciberseguridad nacional y evitar riesgos derivados del uso de tecnología procedente de países considerados de “alto riesgo”.

La medida surge en un contexto marcado por la controversia en torno a Huawei, cuya presencia en redes españolas ha generado tensiones tanto a nivel interno como con socios internacionales. Estados Unidos y varios países de la Unión Europea llevan años alertando de los posibles riesgos de seguridad asociados a determinados proveedores chinos, por su presunta vinculación con el Gobierno de Pekín.

Según la nueva regulación, el acceso al software, códigos fuente y datos técnicos críticos quedará sujeto a autorizaciones específicas, auditorías y controles reforzados por parte del Estado. Esto permitirá a las autoridades españolas supervisar de forma directa qué tecnología se utiliza, cómo se gestiona y qué información sensible puede quedar expuesta.

Desde el Gobierno se insiste en que la norma no supone un veto automático a empresas extranjeras, sino un mecanismo preventivo para proteger infraestructuras estratégicas. Sin embargo, sectores de la oposición y expertos en tecnología advierten de que la medida llega tarde y responde más a la presión internacional que a una estrategia tecnológica planificada a largo plazo.

La ley también se enmarca en el esfuerzo europeo por reforzar la autonomía digital y reducir la dependencia de proveedores externos en áreas clave como las telecomunicaciones, la defensa y los servicios digitales. En este sentido, España se alinea con otros países que ya han limitado o condicionado el uso de tecnología china en sus redes.

Claves de la nueva normativa

Control estatal reforzado sobre software y datos técnicos sensibles.

Mayor supervisión de proveedores extranjeros, especialmente chinos.

Protección de infraestructuras críticas y redes 5G.

Alineación con las estrategias de seguridad digital de la UE y la OTAN.



El blindaje legal impulsado por Moncloa marca un punto de inflexión en la política tecnológica española. En un mundo cada vez más dependiente de lo digital, el control del software y de los datos se convierte en una cuestión de seguridad nacional. La polémica con Huawei ha acelerado una decisión que, para muchos, era inevitable. Ahora el reto será equilibrar la protección estratégica con la competitividad tecnológica y la transparencia, evitando que la seguridad se convierta en un nuevo foco de conflicto político y económico.