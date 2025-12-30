La Ciudad Autónoma de Ceuta mantiene activo hoy el servicio de farmacias de guardia, asegurando la atención farmacéutica a la ciudadanía fuera del horario comercial habitual. Este sistema permite a los vecinos disponer de medicamentos y asesoramiento sanitario en cualquier momento del día.

Farmacias de guardia por zonas

Durante la jornada de hoy, las farmacias designadas para prestar el servicio de guardia son las siguientes:

Zona Centro:

La Farmacia Hispania es la encargada de cubrir el turno de guardia en el centro de la ciudad, ofreciendo atención durante el horario diurno.

Campo Exterior:

La farmacia PUYA C.B. presta servicio de guardia en esta zona durante el día, garantizando la cobertura farmacéutica fuera del núcleo urbano.

Turno de noche:

La farmacia PUYA C.B. asume también el turno nocturno, permaneciendo abierta durante la madrugada para atender cualquier urgencia farmacéutica que pueda surgir.

Este reparto de guardias responde a la planificación habitual del servicio farmacéutico en Ceuta, que establece distintos puntos de atención para facilitar el acceso de la población a los medicamentos esenciales.

Un servicio esencial para la ciudadanía

El sistema de farmacias de guardia resulta especialmente importante para dar respuesta a situaciones de urgencia, así como para atender necesidades sanitarias imprevistas fuera del horario habitual, garantizando así una atención continua a lo largo de las 24 horas del día.