WhatsApp continúa avanzando en la transformación de su plataforma para priorizar la privacidad y la experiencia del usuario. Tras meses de especulaciones, la aplicación ha comenzado a probar de forma limitada una de sus herramientas más esperadas: los nombres de usuario. Esta funcionalidad, precedida por una arroba (@), permitirá a los ciudadanos interactuar y entablar conversaciones sin necesidad de revelar su número de teléfono, funcionando de manera análoga a identificadores ya existentes en redes como Instagram o Facebook.

La novedad, detectada inicialmente en mayo de 2023, ha entrado ahora en una fase de pruebas con un número restringido de cuentas, según ha revelado el portal especializado WABetaInfo. Este sistema de identificadores únicos busca unificar la identidad digital dentro del ecosistema de Meta, permitiendo que el nombre de usuario sirva como el principal vínculo de conexión entre personas.

Requisitos y configuración del nombre de usuario

Para acceder a esta mejora, los usuarios que dispongan de la función habilitada deberán dirigirse a la configuración de su perfil. El sistema establece una serie de normas estrictas para la elección del nombre: la longitud debe oscilar entre los 3 y los 35 caracteres, es obligatorio incluir al menos una letra y no se permite el uso exclusivo de números.

Además, WhatsApp ha impuesto restricciones técnicas para evitar confusiones: los nombres no podrán comenzar por «www» ni finalizar con dominios como «.com» o «.net». Se permitirá el uso de letras minúsculas, números, puntos y guiones bajos. Una vez elegido, el sistema verificará su disponibilidad en el resto de plataformas de Meta. En caso de que el nombre ya esté registrado en Instagram o Facebook, el interesado deberá confirmar su propiedad a través del Centro de Cuentas de Meta para poder vincularlo y mantener una identidad online coherente.

Seguridad y despliegue gradual

La búsqueda de contactos mediante este método será sencilla, bastando con introducir el «@nombre» en la lista de contactos. No obstante, la aplicación ha previsto una capa adicional de seguridad: si el receptor tiene configurada una clave de usuario, será imprescindible ingresarla para poder iniciar el chat, evitando así el contacto no deseado.

Aunque WhatsApp trabaja simultáneamente en otras mejoras —como la cancelación de ruido en llamadas, el acceso sin registro previo o la integración nativa con CarPlay—, el despliegue de los nombres de usuario se perfila como el cambio más estructural de la aplicación en años. Según las previsiones, tras esta fase de prueba limitada, la función se extenderá de forma gradual en las próximas semanas al resto de la comunidad global.